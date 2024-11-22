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商务部：推动出台新一批综合保税区维修产品目录

2024年11月22日11:56 | 来源：人民网
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人民网北京11月22日电 （记者孙红丽）11月22日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍促进外贸稳定增长的有关政策措施。

会上，有记者问，保税维修作为外贸的新业态，业务规模持续攀升、维修范围不断扩大。下一步将如何助力其发展？

商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文表示，保税维修是一种外贸新业态，随着我国对外贸易商品结构发生变化，出口高附加值产品较多，对保税维修业务发展需求越来越大。

王受文介绍，目前，我国一共开展了260多个保税维修项目。去年进出口货值达到320亿美元。保税维修也涉及一些监管问题，下一步要做的是：

第一，推动出台新一批综合保税区维修产品目录。这项工作主要是在海关综合保税区内开展，能开展哪些产品，有目录。下一步要把产品目录进一步扩大，因为经过试点以后，监管经验比较多。

第二，准备出台自贸试验区保税维修管理规定，以及在自贸试验区内的维修产品目录。从这可以看出来，开放范围在进一步扩大。原来是综保区，现在扩展到自贸试验区。

第三，在综合保税区、自贸试验区之外的地方，推动一些高技术含量、高附加值项目的保税维修试点落地。有一些保税维修的产品体积很大，综保区、自贸试验区不能提供那么多土地，所以准备在两区之外开展一些试点。

第四，要持续扩大维修产品范围。产品范围也要进一步扩大，形成可复制可推广的一些制度创新成果，在此基础上进一步扩大保税维修。

(责编：孙红丽、高雷)
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