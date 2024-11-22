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广州取消普通住宅和非普通住宅标准

2024年11月22日13:31 | 来源：新华网
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　　新华社广州11月22日电（记者王浩明）广州市22日发布通知，取消普通住宅和非普通住宅标准。

　　根据广州市住房和城乡建设局、广州市财政局、国家税务总局广州市税务局当日联合发布的通知，取消该市普通住宅和非普通住宅标准，自2024年12月1日起施行。

　　根据通知，原《广州市国土房管局 广州市财政局 广州市地方税务局关于我市享受优惠政策普通住房标准的通知》（穗国房字〔2005〕375号）同时废止。

　　此前，上海、北京和深圳先后宣布将取消该标准，至此，四大一线城市已经全部取消普通住房和非普通住房标准。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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