“这边雪场开板，我第一时间就过来了。”滑雪爱好者张先生来到了阿勒泰可可托海滑雪场，在这里不仅享受了滑雪的乐趣，还结识了来自全国各地的滑雪爱好者。

随着冬季的来临，各地雪场纷纷开板迎客，从北国边疆到中原腹地，冰雪旅游项目遍地开花。美团数据显示，11月以来，“滑雪”相关搜索热度环比增长83%，其中TOP5搜索城市分别是北京、上海、天津、深圳和成都。

去年爆火的哈尔滨在今年冬天升级回归。今年冰雪大世界扩大至100万平方米，相当于140个足球场的面积，此外还发布了梦幻冰城、万国巡礼、极限滑雪、穿越自驾、激情亚冬等12条冰雪季旅游线路。去哪儿数据显示，哈尔滨搜索量环比增长三倍；途牛数据显示，哈尔滨冰雪大世界备受瞩目，搜索及咨询热度增长155%。

近日，游客在亚布力阳光滑雪场滑雪。新华社记者 沈易瑾摄

11月15日，北大湖滑雪度假区开始正式营业。据介绍，本雪季北大湖滑雪度假区设施设备全面升级，新增雪道10条，从64条增加至74条；新增索道2条，从11条增加到13条；新增造雪机100台，新铺设造雪管线3000米。除此之外，美食中心空间进一步外扩，滑雪服务中心一层整体翻新，每天可接待游客2万人次。

冰雪旅游的快速发展不仅带动了相关产业的繁荣，还促进了冰雪经济产业链的延伸。从冰雪装备制造到冰雪旅游服务，从冰雪赛事举办到冰雪文化推广，冰雪经济已经成为一个涵盖多个领域的综合性产业。各地政府和企业纷纷抓住机遇，加大投入力度，推动冰雪经济产业链的完善和升级。一些地区还依托自身优势资源，打造了一批具有地方特色的冰雪旅游品牌，进一步提升了冰雪旅游的吸引力和竞争力。

以辽宁沈阳为例，近日，沈阳精心策划“跟着赛事去旅游”系列活动，将冰雪赛事与旅游观光相结合，为游客提供独特的冰雪旅游体验。与此同时，沈阳市积极推动冰雪装备制造业的发展，通过引进国际一流的冰雪装备制造企业，打造从研发、设计到生产、销售的全产业链条，提升冰雪装备的质量和水平。

国家体育总局副局长李静在国务院政策例行吹风会上表示，随着“冰天雪地也是金山银山”理念的深入推广，以及“带动三亿人参与冰雪运动”成果的不断巩固和扩大，我国优质冰雪“冷资源”向经济发展的“热动力”加速转化。在人民群众旺盛的冰雪消费需求推动下，像“尔滨热”“滑雪热”这些热潮火遍大江南北，发展冰雪经济在社会上形成广泛共识。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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