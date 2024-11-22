人民网记者 黄盛

当前，我国已成为全球主要的数字贸易市场之一。商务部数据显示，2024年上半年，中国可数字化交付的服务进出口规模达1.42万亿元，跨境电商进出口规模达1.22万亿元，均创历史新高。在贸易业态重构的背景下，数字金融的发展，助推金融机构利用新一代智能技术在通关、物流、仓储、支付、运营支持等环节推广数字化服务，优化交易流程，提升发展效率。

业内人士认为，做好数字金融这篇大文章，将在加速经济发展方式转变、推进数字产业化和产业数字化进程等方面发挥重要作用。做好数字金融大文章，要坚持以创新为驱动，持续推动金融和数字技术的有机融合，不断提升金融应用科技手段服务实体经济的质效。

中金公司信息技术部执行负责人王缅表示，以大数据、云计算、人工智能、物联网、区块链为代表的新一代信息技术加速突破应用，数字技术革命成为驱动生产力变革的关键力量。发展数字金融、拥抱新一轮科技革命是金融行业的必由之路。可以正通过建设专精特新综合服务平台与一级市场生态平台，不断完善专精特新企业库及机构库，精准对接专精特新企业融资需求，助力中小微企业成长。同时，要积极拓展数字化新技术新模式，发展人工智能技术在金融领域的多元应用。

在王缅看来，数字金融的发展要根植于数字经济、服务于数字经济。数字金融发展需要的数据要素来源于数字经济，做好数字金融这篇大文章，需要在加快发展数字经济的同时，推动数字金融与数字经济有机融合，实现数字技术和数据要素双轮驱动，持续全面推进数字化转型，着力提升金融服务实体经济质效。

(责编：杨曦、高雷)

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