发布会现场。人民网 欧阳易佳摄

人民网北京11月22日电 （欧阳易佳）11月22日，水利部举办珠江“压咸补淡”应急水量调度实施20周年新闻发布会。水利部副部长王宝恩表示，珠江“压咸补淡”应急水量调度实施20年来，累计调水756亿立方米，形成了供水、生态、发电、航运等多方共赢局面。实施珠江“压咸补淡”应急水量调度，为保持澳门长期繁荣稳定和“一国两制”行稳致远作出了积极的水利贡献，为粤港澳大湾区高质量发展提供了强有力的水安全保障。

澳门三面环海，陆地面积小，淡水资源匮乏，95%以上的淡水由珠海通过供水管道输送给澳门。2004年秋季，珠江三角洲地区遭遇了异常凶猛的咸潮。同年11月，水利部组织珠江水利委员会全面启动应急供水保障工作。经周密筹划，2005年春节前夕从千里之外的上游水库应急调水至珠江口，以压制咸潮、保证补淡，调水距离长达1000多公里，跨越贵州、广西、广东等省（自治区），历时10天，开创了“千里调水压咸潮”的壮举。

“水利部系统谋划珠江流域水资源配置工程体系，西江龙滩水电站、大藤峡水利枢纽等一批重大水利工程先后建成并投入使用，构筑起珠江流域坚实的供水保障防线，在多次抗旱保供水中发挥了关键作用。”王宝恩说。

王宝恩介绍，为更好地开展“压咸补淡”调度工作，2006年珠江防汛抗旱总指挥部成立，为全国首个将抗旱职能纳入统一管理的流域性总指挥部，有力推动“压咸补淡”调度从被动到主动、从应急到常态、从局地到流域，全流域统一调度更加有力有效。

王宝恩表示，珠江“压咸补淡”应急水量调度实施20年来，特别是党的十八大以来，水利部不断强化流域统一规划、统一治理、统一调度、统一管理，构建了流域当地、近地、远地梯次供水保障“三道防线”，组织珠江委与广西、广东等省（自治区）有关部门，落实预报、预警、预演、预案“四预”措施，精准范围、精准对象、精准时段、精准措施，确保了用水安全。

(责编：方经纶、高雷)

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