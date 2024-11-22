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商务部：前10个月我国电子商务保持健康发展势头

2024年11月22日15:05 | 来源：人民网
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人民网北京11月22日电 （记者孙红丽）商务部电子商务司负责人22日介绍2024年1-10月我国电子商务发展情况时表示，1-10月，我国电子商务保持健康发展势头，促进消费回升，推动数实融合，助力国际合作走深走实。

消费电商平稳增长。据国家统计局数据，1-10月全国网上零售额12.4万亿元，增长8.8%。其中实物商品网上零售额10.3万亿元，增长8.3%。受益于国庆假期、“双十一”促销提前等因素，叠加以旧换新政策效应加速释放，10月网络零售平稳增长，其中数字产品、服务消费增长快。据商务大数据监测，智能家居、手机增长14.2%和12.2%，抽油烟机、家用灶具增长93%和46.8%，网络服务消费增长15.5%。

“电商+产业带”加速数实融合。电商数字化赋能产业带创品牌、提质效。家具、家电、女装等产业带依托电商平台打造产业品牌。跨境电商平台推广柔性制造模式，带动中国优势产品出口。生鲜平台在东南亚、南美建立蔬果种植基地，丰富国内供应，据商务大数据监测，1-10月电商平台上智利车厘子、马来西亚榴莲销售额增长107.8%和23.6%。

电商国际合作深入务实。上海“丝路电商”合作先行区启动建设一年取得积极成效，38项任务全面推进，取得10项制度创新成果和5项可复制推广经验，伙伴国线上线下国家馆超70个。作为商务部2024年“4+N”网络消费矩阵的收官活动，全国“丝路云品”电商周在第七届进博会期间启动，举办泰国、智利、阿根廷等5个国别主题日，上海、山东、湖南、广西等地组织线上线下专场活动，推动伙伴国共享中国大市场。

(责编：孙红丽、高雷)
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