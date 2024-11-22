领克穆军：汽车赛事让世界看到中国速度
2024年11月22日15:37 | 来源：人民网
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人民网北京11月22日电 （记者栗翘楚、任妍）今年以来，一系列汽车赛事回归，我国汽车运动与赛事市场迎来发展机遇期。11月17日，凭借优异表现，领克Cyan Racing车队在FIA TCR世界巡回赛中摘得年度车队冠军，实现六年七冠。
“对于领克来说，做汽车运动我们已经尝到了甜头。”2024广州车展期间，领克汽车销售有限公司副总经理穆军接受《人民车友会》采访时表示，汽车赛事不仅能对品牌进行赋能，还可以通过运动增加用户与品牌的黏性。
在穆军看来，汽车运动文化是汽车文化的重要组成部分，它们是相辅相成、一起发展的。中国汽车不断出海的过程中，中国品牌要在世界品牌之林站住脚的话，不能光靠产品和价格，还是要有自己的汽车文化。
“更重要的一点，我们从赛事中、从车队得到的数据、从车手得到的经验和反馈，成体系地反馈给研发部门，从而造出具备更好操控、更好性能的产品。”穆军说。
(责编：方经纶、高雷)
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