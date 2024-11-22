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阿维塔吴佩鸿：技术赋能 增程汽车将进入新时代

2024年11月22日15:37 | 来源：人民网
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人民网北京11月22日电 （记者栗翘楚、任妍）作为每年国内大型A级车展的收官之战，广州车展不仅集中展示了车企的最新技术和产品，更是观察来年行业趋势和发展方向的一个窗口。本届车展，增程混动新车成为一大看点，根据乘联分会数据，今年10月，增程式批发达12.1万辆，同比增长53.9%，环比增长4.9%。

“除了销量快速增长，还有一个值得关注的现象，20万以上的高端市场，增程产品倍受欢迎。”2024广州车展期间，阿维塔科技品牌总监吴佩鸿接受《人民车友会》采访时表示，面对增程市场的发展趋势，阿维塔全栈自研了昆仑智慧增程，就传统增程馈电动力差、怠速噪音大、充电速度慢等进行优化。

面向未来，吴佩鸿表示，阿维塔将坚守“新豪华”初心，进一步加强与华为、宁德时代等伙伴合作，构建差异化竞争力，塑造“高颜值、高科技、高价值”的品牌内涵。

(责编：方经纶、高雷)
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