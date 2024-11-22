人民网北京11月22日电 （记者栗翘楚、任妍）2024广州车展，在新能源汽车占据“半壁江山”的同时，正加速向智能网联新能源汽车全面过渡，随着“端到端”成为新宠，智能驾驶解决方案成为本届广州车展各大车企竞逐的赛道。

本届广州车展，极氪汽车发布了浩瀚智驾2.0端到端Plus架构。极氪智能科技副总裁陈奇接受《人民车友会》采访时表示，规则驱动的端到端能够应对高速这样的简单场景，而城区各种各样的场景都有，很难应对。那么端到端Plus架构可以从人工规则驱动进入到场景认知驱动，更加类人，更加能思考，进而让高阶智能驾驶落地。

“接下来，我们还要深挖浩瀚智驾2.0功能和体验，并且尽快落地车位到车位功能，保证车辆从家里驶出到公共道路能连成一条线，实现体验连续性。并考虑将智驾方案实现全球化。”陈奇说。

(责编：方经纶、高雷)

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