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蔚来马麟：车企竞逐智驾 新能源已成为消费者购车首选

2024年11月22日15:37 | 来源：人民网
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人民网北京11月22日电 （记者栗翘楚、任妍）“与今年北京车展类似，新能源更加成为车展的主要话题，随着新能源渗透率的提高，不管是厂家还是用户，对于新能源的关注度都是越来越高了。”2024广州车展期间，蔚来公司助理副总裁，品牌、传播与营销负责人马麟接受《人民车友会》采访时表示，随着新能源国内渗透率突破50%，新能源已成为消费者在购车时的首选。

随着消费者对新能源汽车更加关注，行业向上突破的方向更加延展。

“新能源是三个行业的叠加：汽车行业、能源行业和智能行业。三个行业目前来看都在处于一个高速发展的阶段。”马麟表示，如今，智能化已经贯穿到汽车的方方面面，无论是能源智能化和整车智能化，还是智能驾驶芯片与全域操作系统，接下来都会成为全行业竞争的焦点。

(责编：方经纶、高雷)
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