人民网北京11月22日电 （记者乔雪峰）中小机场的高质量发展，是建设现代化国家机场体系和航空运输网络体系的必然要求，是构建现代化高质量国家综合立体交通网的重要支撑。

近日，中国民用航空局安全总监舒明江在第六届中小机场与区域经济发展论坛上表示，近年来，中小机场聚焦主责主业，紧扣机场公共基础设施定位，提升机场通达性，“干支通、全网联”服务模式得到推广；深度融合出行上下游及周边资源，创新发展模式，盘活存量资源，激活航空市场潜力；扩大国内通程航班服务范围，推行中转服务便利化，切实承担“基本航空运输服务计划”，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

舒明江表示，中小机场坚持稳中求进，推动系统性变革，对构建全国民航安全命运共同体，以及畅通国内大循环、促进国内国际双循环、推动新型城镇化建设和乡村振兴等方面的作用日益凸显。

目前，中小机场在安全基础、服务水平、专业人才、可持续发展等方面还存在一些短板弱项，距离高质量目标仍有不小的发展空间。对此，舒明江指出，在转型发展关键期，中小机场要准确把握发展、变革、稳定的辩证关系，实现高水平安全与高质量发展同步谋划、一体推进，推动发展动力深度转换。一是守牢安全底线，全面提升中小机场安全综合管理能力，二是激发内生动力，建设高素质、专业化、勇担当的中小机场人才队伍，三是坚持开拓创新，着力破解长期困扰中小机场高质量发展的问题。

中国民用航空局原副局长董志毅在论坛上就当前低空经济存在的问题和困难提出五点建议，一是要处理好顶层设计和实践探索的关系、整体推动和重点突破的关系以及活力和秩序的关系；二是要因地制宜发展低空经济，传统航空要赋能升级提质增效，新兴航空要培育壮大创新发展；三是要充分发挥好政府主导和市场的牵引作用；四是要不断创新拓展新的应用场景；五是要坚持稳中求进、保持战略定力，科学谋划、务实推动。

(责编：方经纶、高雷)

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