原标题：得物App鉴别能力获中国海关认证 为唯一获认证的电商平台

11月20日，在中国出入境检验检疫协会举办的“2024高端消费品检验鉴定与市场可持续发展大会”上，得物App因为“先鉴别、后发货”保障正品的领先实力和消费者认可度，被中国海关科学技术研究中心授予“奢侈品鉴别能力验证满意结果机构（A级）”资质认证，成为唯一获此认证的电商平台。

本次奢侈品鉴别能力认证，是中国海关科学技术研究中心对得物App奢侈品箱包鉴别能力进行严格考察，并经过权威专家团评审，认定得物App在鉴别专业性、鉴别准确度等方面都达到“满意（A级）”，也是该认证中的最高等级，因此授予得物App“奢侈品鉴别能力验证满意结果机构”资质认证，希望得物App为全行业输出技术和标准，带动行业整体鉴别水平提升。

此外，得物App还连续两年获得中国出入境检验检疫协会授予的“突出贡献奖”，得物手表、服装、箱包等领域的多名鉴别师，被授予“优秀专家奖”。中国出入境检验检疫协会经常协助海关、公安等政府机构对涉案物品进行鉴定，在检验检疫领域具有高权威性和影响力，该协会奢侈品专业委员会会长张琛实地探访得物鉴别一线。张琛表示：“得物App在查验鉴别上的投入令人震撼，是我考察过的机构里在鉴别上做得最严谨的，这样的投入力度，对鉴别准确性非常有意义。”

据悉，作为年轻人最喜爱的正品电商平台，得物App首创了“先鉴别、后发货”模式，在得物App首创“一镜到底”全程可视化鉴别中心，每件商品都要经过多重查验鉴别、多人交叉鉴别，连包装盒和防尘袋都仔细检查，检查过关，验证为全新正品后才会发到消费者手上，商品入库、质检、鉴别直至商品出库全程，都在摄像头下完整记录和追溯。

中国出入境检验检疫协会专家、得物App资深鉴别专家李广雷介绍，在得物，每件商品的鉴别标准，都基于大量商品研究和鉴别实操沉淀。为了做好鉴别研究，得物App建立了正品样品库，通过对不同类目、不同品牌超过10万件商品的样本研究，最终形成鉴别标准。

比如一次工作中，一款裤子在经过得物鉴别环节时，多位鉴别师在交叉鉴别时发现，对比该款商品的正品样本，这条裤子在腰头部位有两个细节和正品有差异，刺绣部分对比正品标准少了一针，走线则长了0.5mm，看似很细微的差异，实际是经多版本商品研究后，区分正品和仿品的鉴别点之一。最终该款商品被鉴别为假，且在后续鉴别中，鉴别师发现这批仿品共涉及2000多件，最后全部都被拦截，不允许发给消费者。

得物App还开创行业先例，投入千万建成国家认证的科研级鉴别实验室，近百台先进仪器设备，对商品材质、成分、含量、镀层工艺等实验室分析研究，辅助商品鉴别。比如鉴别师在查看一个pinko燕子包时，发现比正品样本“少了点光泽”，于是分别用光泽度仪、红外光谱仪、X射线荧光光谱仪等，对包包的皮面、皮质、金属配件等进行了一系列检测，发现检测结果多处和正品有差异，最终这个包被鉴别为非正品而被拦截。

由于鉴别实力在行业内受到广泛认可，得物鉴别团队多名鉴别师被中国出入境检验检疫协会聘请为“奢侈品专家委员会检测鉴定专家”，还曾协助海关、公安对两批涉案的瑞士名表进行了真伪鉴别，得物App也是国内首个以鉴别专业能力协助政府部门对涉案物品进行鉴定的电商平台。

得物App相关负责人表示：“在建设质量强国大背景下，健康完善的商品鉴别体系对市场健康发展尤为重要，得物App将不断完善品质保障与服务水平，保障消费者买到真货、买到好货，让用户在消费过程中，真正感受到生活品质提升带来的愉悦与充实，满足大家对美好生活的向往。”

(责编：董童、李源)

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