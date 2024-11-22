宋子节 方彭依梦

2023年，我国数字经济核心产业增加值预估超过12万亿元，占GDP比重10%左右；截至2023年底，脱贫地区农副产品网络销售平台累计销售额超500亿元；中国人工智能发明专利有效量达到37.8万件，是全球平均增速的1.4倍……在今年乌镇峰会上发布的《中国互联网发展报告2024》蓝皮书显示，当前我国数字经济政策加速体系化布局，数据要素市场蓬勃发展，产业数字化赋能千行百业……

“我们应当把握数字化、网络化、智能化发展大势，把创新作为第一动力、把安全作为底线要求、把普惠作为价值追求，加快推动网络空间创新发展、安全发展、普惠发展，携手迈进更加美好的“数字未来”。”11月20日，国家主席习近平在向2024年世界互联网大会乌镇峰会开幕视频致贺中指出。

智能浪潮澎湃。今年大会以“拥抱以人为本、智能向善的数字未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题，汇聚各方智慧，共答人工智能发展与治理的时代考卷。

激活数据要素价值 赋能新质生产力发展

在同期举行的“互联网之光”博览会上，一套全自动AI具身智能生产线引来众多目光。“请在平板上输入任意四个字后按下确认按钮。”只见机械臂精准抓起传送带上的瓶子送至生产线，激光会自动将刚刚输入的内容打印在瓶盖上，再送给观众。

“在云服务器上输入指令传给设备，设备会根据指令进行对应操作，生产线‘云边端’一体化智能化运行可以有效解决工业数据采集难等痛点。”华龙讯达电气工程师李秦杰介绍。

全球首款百公里级氢动力长航程多旋翼无人机、可由用户自定义场景的AI电影工作站……在2024年世界互联网大会“互联网之光”博览会现场，新质生产力成为企业参展“追光”“上新”的关键词。

《中国互联网发展报告2024》显示，全国已建成近万家数字化车间和智能工厂，人工智能与制造业深度融合。

数据要素价值实现是推动新质生产力发展的关键环节，而数据要素发挥重要作用则离不开算力驱动。在峰会开幕前夕，“乌镇之光”超算中心迎来了一位“新邻居”——乌镇智算中心，其设计算力2000P，主要聚焦于高效的人工智能计算任务，在助力大数据和人工智能应用方面潜力巨大。

“新质生产力是推动高质量发展、推进中国式现代化的新引擎，也是促进世界经济增长的新动能。”中国宏观经济研究院院长黄汉权在人工智能赋能新质生产力发展分论坛上表示，要紧紧抓住新一轮科技革命和产业变革迅猛发展，尤其是人工智能等新技术带来的生产力迭代升级的重大机遇，因地制宜地发展新质生产力。

以人为本激发AI潜力 促进发展成果全球共享

“‘桐小乌’是个乌镇百事通！”展区工作人员用手机“碰一下”就能“唤醒”它，“智能体‘桐小乌’可以提供峰会议程、展区导航、景点讲解以及餐饮酒店等信息。”

蚂蚁集团支付宝百宝箱产品经理梁朝凯告诉记者，“桐小乌”智能体利用蚂蚁集团百灵大模型和支付宝AI文旅智能体解决方案为搭建基础，辅以“AOI ”（Area of Interest）技术做服务组织和呈现方式，可通过AI分析并推送用户所需服务。

无论是护航本次峰会的自动驾驶巡逻车、无人配送车、无人接驳车、智能清扫机器人等智能化应用，还是“互联网之光”博览会上场景化设置的AI体验区，抑或是参展企业带来的人工智能领域的新技术、新产品，处处凸显“让科技更好服务于人”的初心与坚持。

如今，人工智能正加速从“炫技”向“服务”转变，为人类生产生活带来更多可能性。近年来，我国初步构建了较为全面的人工智能产业体系。工信部数据显示，中国人工智能相关企业超过4500家，产业链覆盖芯片、算法、数据、平台、应用等上下游关键环节。

加强协同创新，世界各国正携手拓展人工智能、大数据、区块链等领域合作。此次峰会期间发布《促进开放、协作、共赢的数据国际合作》报告提出了促进和推动数据国际合作的四条原则共识和四项行动倡议，凸显数据国际合作的意义价值。

“确保人工智能发展的成果始终以人为本，是当前的一项重要任务。”世界互联网大会副理事长弗朗西斯·高锐指出。马来西亚通讯部副部长张念群同样表示，数字技术发展是全球共同的财富，其最终目的是为人类创造更多福祉、帮助人们提升生活质量。

智能向善责任与共 妥善应对AI发展多重挑战

只需一张照片，“AI换脸技术”能够让现实中的你轻易成为“屏幕上的他”？当前，全球人工智能技术迭代加速，给社会带来巨大变革的同时，也伴随着数据安全、隐私保护、伦理道德等诸多挑战。

在博览会上，多家企业关注“AI驱动安全运营”主题，展示人脸识别、活体检测、风险信号等技术，提供端到端身份验证、在线欺诈检测以及持续风险监控服务。

在人工智能负责任开发与应用论坛上，专家学者共同探讨多主体参与、多层面治理的人工智能科研、转化与发展机制，推动构建人工智能技术和产业发展的良好生态。

“人工智能安全与治理的目的是确保人工智能稳健发展，而非掣肘人工智能的发展。‘安全’应成为人工智能发展的第一性原理，纳入人工智能发展的基因之中。”中国科学院自动化研究所人工智能伦理与治理中心主任曾毅表示，“要形成行之有效、包容性足够广泛的国际治理体系，实现更多共通性。”

“各国在司法判例和实践中对人工智能对知识产权的影响有不同的处理方式，这进一步凸显人工智能技术给知识产权带来的挑战。因此需要加强人工智能领域的国际协调与合作以应对挑战。”世界知识产权组织驻华代表刘华指出。

构建现实世界与数字世界交融的秩序与规则，这是推动人工智能发展的必由之路，也是本届世界互联网大会举办的题中之义。

今年是中国全功能接入国际互联网30周年，也是乌镇峰会迈入的第11个年头。中国互联网筚路蓝缕，以启山林，在这一轮科技革命和产业变革中，牢牢把握住了信息革命的历史机遇。面向未来，智能曙光正从历史的地平线上升腾而起，注定照耀并改变未来世界。

(责编：方经纶、高雷)

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