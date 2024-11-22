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中国移动以数智为翼，让乡村文旅“飞”起来

2024年11月22日17:05 | 来源：人民网
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乡村兴则国家兴。在新时代背景下，乡村振兴已成为国家发展的重大战略，不仅承载着国家对农村发展的深切期望，更寄托着亿万农民对美好生活的向往。众多央企积极响应国家号召，共同助力乡村振兴发展。在这其中，中国移动始终以服务国家战略和履行社会责任的质量效果为导向，不断探索科技与乡村文旅产业融合的新路径，成为推动乡村振兴的重要力量。

作为数字中国建设主力军，中国移动依以数智化技术为翼，引领乡村文旅产业展翅高飞。11月22日，“跃上高原·悦享山川”文旅推介会上，中国移动在现场展示出其在乡村振兴领域取得的丰硕经验成果，吸引了社会各界的广泛关注。

文化兴农，传递乡村文明之光

中国移动积极响应国家政策导向，深度融入乡村振兴大局，特别是在2024年，正式启动了“文化兴农央企行”专项行动。中国移动依托旗下咪咕公司数智化技术优势和平台优势，面向95家央企援扶的295个县，以“短视频+视频彩铃”为核心的数智化移动融媒为载体，向广大用户集中展示国资央企助力援扶县乡村文化振兴的精品内容，赋能地方农文旅产业发展，助力乡村精神文明建设。目前，由援扶干部、非遗传承人、手工艺匠人、三农达人、文旅达人组成的乡村振兴短视频创作队伍，正在田间地头绿水青山间记录着乡村振兴的故事。

值得一提的是，在本次文旅推介会期间，来自四川、青海等省份的16个县也正式入驻“文化兴农央企行”专项行动数智传播平台。中国移动通过大数据算法，免费精准推送当地丰富的文旅资源和乡村文化有关视频，曝光超千万次，不仅向大众展示了高原地区的自然风光和民俗风情，也让更多观众能够深入了解当地的历史文化和经济发展情况，进一步拓展了文化传播的广度与深度。截至目前平台已累计入驻中央企业50家、援扶地区34个，入驻12家央企援扶干部及地方达人3400余人。

此外，在活动现场，“文化兴农央企行”线上平台还与线下体验专区相结合，为观众带来了全方位的文旅体验。通过现场观看视频、参与互动等方式，观众不仅能够深入了解高原地区的文旅特色，还能够亲身感受到当地文化的独特魅力。

“文化兴农央企行”

中国移动“文化兴农央企行”活动现场。（受访者供图）

数智力量，打造文旅信息化新篇章

随着国家文化数字化战略的深入实施，旅游业数字化转型的步伐将不断加快，中国移动（成都）产业研究院打造的“智游青海”文旅公共服务平台，作为标杆项目，在本次文旅推介会现场大放异彩，吸引了众多目光。“智游青海”是由中国移动（成都）产业研究院依托中国移动OneTrip智慧文旅平台，结合青海丰富的自然风光和文化资源，精心打造的手机小程序。它整合了“餐饮、住宿、交通、景点游览、购物、娱乐”等多功能于一体，为游客提供全方位服务。它不仅让游客能通过一部手机就能轻松安排整个旅程，还为青海湖文旅的监管、决策、运营提供了强有力的依据，结合门票数据、停车数据和文旅大数据，实现各系统联动综合管控。截至目前，中国移动已在全国打造了3000余个5G+智慧旅游标杆应用和1600余个5G智慧农业示范项目，服务覆盖全国超41万个行政村。

中国移动的乡村振兴行动并不局限于高原，而是跨越千山万水，覆盖全国多个地区。中国移动建成了中国乡村覆盖广、规模大、质量优的5G+千兆光网，实现了乡镇100%的5G网络覆盖率、行政村覆盖率也超过了90%，宽带管线更是深入农村家庭，覆盖2.7亿户。

中国移动

中国移动信息技术为农产品打开全新的销售渠道。（受访者供图）

从山东潍坊高密市大牟家镇的生姜田，到浙江台州仙居的淘宝村，再到山东海阳的葡萄果园，中国移动用5G直播、企业上云、网络安全升级等信息技术，为农产品打开了全新的销售渠道，让丰收的喜悦飘向全国。不仅如此，在江苏常州，他们助力百年糯米酒酿造技艺走出深巷，通过线上直播让更多人沉浸式体验传统工艺的魅力。而在贵州毕节大方县，中国移动建设的信息高速公路让家家户户享受到了数字生活的便利，为乡村的安全、防洪抗旱提供了坚实的后盾。安徽亳州利辛县的无人化农场更是展示了智慧农业的无限可能，农田管理变得更加智能高效。中国移动做出的成绩不只是冰冷的数字，更是在田间地头，与当地人一同书写着乡村信息化建设的新篇章。

(责编：曹淼、李源)
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