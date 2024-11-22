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“到店先咨询汽车报废更新补贴和汽车置换更新补贴，符合哪项补贴就申请哪项，省钱又省心。”在上海市民王女士看来，买车享受补贴已经成为买车“标配”。

随着汽车补贴政策的再升级，越来越多的消费者开始关注并考虑购车。数据显示，截至11月18日24时，全国汽车报废更新和置换更新补贴申请均突破200万份，两者合计超过400万份。

随着消费品以旧换新尤其是超长期特别国债支持大规模设备更新和消费品以旧换新行动（以下简称“两新”）的落实，各地开展了形式不同的以旧换新补贴，畅通消费品更新换代渠道，最大限度释放出政策效应。

江苏在国家补贴的八大类产品基础上，增添16类省补商品，主要聚焦生活电器、智能家居等品类，两个月左右时间累计销售金额84.87亿元；山东将以聚焦消费品以旧换新为主题的省政府新闻发布会，开进居民小区，带动8类家电销售金额达113亿元；云南通过整合金融机构、企业等各方资源加大惠民让利力度，直接带动消费约24亿元……随着消费品以旧换新及一揽子增量政策效应加快释放，消费市场增速明显加快。

数据显示，受消费品以旧换新政策带动，10月份，社会消费品零售总额同比增长4.8%，增速比上月加快1.6个百分点。其中限额以上单位家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类、汽车类商品零售额分别增长39.2%、18.0%、7.4%、3.7%，比上月分别加快18.7、8.0、7.0、3.3个百分点。

以绿色、智能为导向的旧换新政策，同样激发了消费者对绿色节能产品的消费热情。

商务部新闻发言人何咏前14日表示，当前数字、绿色、智能、健康等新型消费备受青睐，部分企业节能洗干一体机、新风空调、智能扫地机器人、节水洗碗机、运动相机等销售同比增长超一倍。

业内专家表示，从以旧换新政策掀起绿色消费热潮不难发现，推广绿色生活方式还需要从消费者可感可知的切身利益出发。多渠道推广绿色低碳生产和生活方式，加强绿色产品和服务的宣传。相关部门、企业和社会组织要加强协同、形成合力，通过超长期特别国债、直接补贴、绿色消费券发放、绿色积分兑换等方式持续激活绿色消费，保障政策的延续性。

“新”的来了，“旧”的怎么处理？在山东青岛，回收的废旧家电最终的归宿是一个家电再循环互联工厂，家电含有的塑料、铁、铝、铜等数据均会上传到生态环境部废弃电器电子产品回收处理信息管理系统。在武汉，一台台废旧冰箱、电视机正被陆续称重、分类、贴上二维码，通过智能化、精准化、精细化拆解，实现资源的最大化利用。

上述专家表示，以旧换新不仅能够刺激消费，还能有效促进资源的循环利用，减少浪费。要充分发挥以旧换新在促进绿色消费方面的作用，还需要多方努力。有关部门在加大以旧换新补贴力度的同时，还要出台相关政策，完善废旧产品回收体系，鼓励企业参与以旧换新活动。企业则应加强社会责任意识，提高回收处理技术，确保旧产品的环保处置，并提供高质量、环保的新产品。

(责编：方经纶、高雷)

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