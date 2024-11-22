人民网北京11月22日电 （记者黄盛）中国上市公司协会第三届理事会第五次会议今日在北京召开。中国上市公司协会会长宋志平在演讲时表示，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，是推进中国式现代化建设的重大战略举措，对我国经济社会发展将产生深远影响。上市公司要全面贯彻新发展理念，在传统产业优化升级、实现高水平科技自立自强、推动战略性产业发展、促进实体经济数字化转型、布局未来产业等方面，扎实推动高质量发展。

宋志平认为，在新时代下培育新质生产力，赋能高质量发展，上市公司应着力加强以下几方面建设：一是加强治理，完善现代企业制度建设；二是突出主业，提升核心竞争力；三是降本增效，提升资源利用效率；四是回报投资者，提高市值管理水平；五是稳健经营，强化内控防范风险。

中国上市公司协会党委书记魏峰在2024董事会最佳实践案例发布仪式致辞时表示，上市公司董事会是公司治理的关键，在决策发展、风险防控、监督管理等方面发挥着至关重要的作用。从各上市公司的董事会运作实践来看，近年来上市公司在董事会治理机制、董事聘任及履职机制、多元化和专业化建设、信息披露事务管理、投资者关系管理及践行ESG理念等方面取得了显著成果。希望各上市公司借鉴优秀上市公司的实践经验，规范运作、勤勉履职，进一步提升公司治理水平，共同助力上市公司实现高质量发展。

另据了解，会议审议通过了《关于增补中国上市公司协会会员理事的议案》《关于选举中国上市公司协会会员副会长、会员常务理事的议案》《关于修订<中国上市公司协会会员管理办法>的议案》等选举审议事项。

(责编：方经纶、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经