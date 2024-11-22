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理想刘杰：端到端架构将引领智驾变革

2024年11月22日19:09 | 来源：人民网
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人民网北京11月22日电 （记者栗翘楚、任妍）近年来，在“电动化”已成为大趋势的当下，汽车智能化已成为各大车企争相发展的新方向，尤其是在大模型上车，以及端到端智能驾驶方向。

2024广州车展期间，理想汽车产品线总裁刘杰接受《人民车友会》采访时表示，今年8月以来，新能源乘用车零售渗透率连续超过50%，在新能源汽车逐渐占据市场主导地位的同时，头部新能源车企正在智能驾驶和智能座舱方面加大投入，AI技术的应用速度也在加快。

刘杰介绍，基于端到端+VLM系统的“车位到车位”，理想正在陆续推送给万人内测用户，预计11月底，“车位到车位”将随OTA6.5版本车机系统推送给全量AD Max用户。

(责编：方经纶、高雷)
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