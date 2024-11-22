人民网北京11月22日电 （焦磊）中国贸促会新闻发言人孙晓在11月22日举行的中国贸促会11月例行新闻发布会上表示，为持续深化法治国际交流合作，健全国际商事仲裁和调解制度，更好地服务保障高质量共建“一带一路”，中国贸促会将举办两场品牌活动。

孙晓介绍，11月27日，中国贸促会将联合新加坡律政部、国际商事争端预防与解决组织在北京共同主办第四届中国—新加坡国际商事争议解决论坛，2019年至今，该论坛已成功举办3届，逐渐成为中新两国乃至区域内商事法律合作和交流的品牌活动。12月18日，国际商会中国国家委员会、国际商会国际仲裁院、中国国际经济贸易仲裁委员会、中国海事仲裁委员会将在福建厦门联合主办第七届“一带一路”国际商事仲裁高级别对话会，2017年至今，该对话会已连续举办6届。

孙晓表示，两场品牌活动议程紧凑，均设置开幕式、主旨演讲和专题研讨等环节；主题新颖，将围绕企业“走出去”过程中的法律服务保障、人工智能与数字技术在争议解决中的应用前景及挑战、如何优化国际仲裁等热点深入研讨。

(责编：方经纶、高雷)

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