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中国贸促会：一揽子增量政策集中发力 我国外贸规模持续扩大

2024年11月22日19:16 | 来源：人民网
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人民网北京11月22日电 （焦磊）原产地证书是货物原产地的证明文件，其签发情况被视为对外贸易的“晴雨表”。根据中国贸促会11月22日发布的最新数据显示，2024年10月，全国贸促系统累计签发原产地证书、ATA单证册、商事证明书等各类证书61.12万份，较上年同比增长20.41%。

中国贸促会新闻发言人孙晓表示，以上数据反映在一揽子增量政策集中发力背景下，我国外贸平稳增长，规模持续扩大，结构不断优化。

10月，全国贸促系统优惠原产地证书签证金额为71.72亿美元，同比增长43.14%；签证份数为21.47万份，同比增长49.26%；办证企业2.54万家，同比增长24.44%。全国贸促系统RCEP原产地证书签证金额为7.84亿美元，同比增长26.40%；签证份数为27509份，同比增长37.26%；办证企业4051家，同比增长16.81%，出口目的国包括日本、韩国、印尼、越南等13个成员国。

孙晓表示，这表明通过包括中国贸促会在内的各方积极培训与推广实施，已有更多中国企业能够熟练利用RCEP相关政策获取实惠，让企业开展外贸业务的动力更强。

10月，全国贸促系统共签发出境ATA单证册909份，同比增长7.70%；办证企业632家，同比增长15.54%。全国贸促系统商事证明出证量51623份，同比增长9.31%，办证企业13709家，同比增长11.67%。

此外，孙晓介绍，中国贸促会根据广大外贸企业实际需求，开通商事认证“绿色通道”，为急难企业开拓海外市场、承接海外工程项目快速办理相关业务。10月份共受理6家企业申请，平均为每家企业参与相关国家重要项目招投标节约8天时间，共涉及金额约1.42亿美元。

(责编：方经纶、高雷)
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