京津冀蒙联合招收博士、博士后与科研人才
2024年11月22日20:44 | 来源：新华网
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新华社北京11月22日电（记者陈旭）2024年京津冀博士后与科研人才招收暨项目洽谈会22日在中国矿业大学（北京）举办，京津冀蒙联合招收博士、博士后与科研人才，130余家国家实验室、新型研发机构、高新技术企业和博士后设站单位集体亮相，提供岗位260余个，并带去众多科研项目真金白银吸引人才。
记者在现场看到，为期一天的洽谈会云集京东方科技集团股份有限公司、先进计算与关键软件（信创）海河实验室、河北大学、内蒙古北科交大机器人有限公司等京津冀蒙地区博士后设站单位、国家实验室、新型研发机构及高新技术企业，新一代信息技术、医药健康、新材料等领域岗位需求旺盛。
北京市公共人力资源服务中心主任辛向阳介绍，活动专门设立“项目洽谈区”，精准匹配人才需求，有意向的专业人才与机构直接开展项目对接、合作洽谈。22日至29日，线上洽谈会依托国聘网同步开展，支持在线投递简历。
据统计，来自京津冀蒙地区的510余名博士毕业生、博士后和科研人才到场参会洽谈，提交简历690余份，达成初步意向210余人次。活动现场，北京国家新能源汽车技术创新中心、华润三九等单位达成初步项目合作意向20个，计划项目资金3900余万元。
(责编：卫嘉、白宇)
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