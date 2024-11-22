人民网北京11月22日电 （记者栗翘楚）立足当今世界，数字经济既是新阶段经济高质量发展的核心引擎，又是新时代构建国家竞争优势的先导力量。随着大数据、人工智能、区块链等前沿技术的蓬勃发展，诸多行业都以破竹之势，推进自身数字化转型。

金融业作为国民经济的血脉，近年来通过与信息技术的深度融合，以其广博的脉络和细微的触角，为经济增长注入了新的动力源泉：小微企业借助数字金融平台获得融资支持，实现快速发展；偏远地区居民通过移动支付享受金融服务，缩小了城乡差距；跨境金融服务便捷化，促进国际贸易繁荣与全球化进程进一步加速。

11月21日，中国平安董事会秘书兼品牌总监盛瑞生在2024年世界互联网大会乌镇峰会金融科技论坛上表示，当前，全场景数字化已渗透到金融业的各个方面，尤其在重塑信用场景、风险控制场景、金融业体验场景方面凸显新趋势新变化。如利用微表情技术辅助进行征信判断，最快30分钟完成信评决策并放款；在牦牛打上数字化“耳标”，为承保藏系牛养殖保险提供切实可依的风险控制能力；通过智能核保、智能理赔，可实现93%寿险保单秒级核保。

2024年世界互联网大会乌镇峰会金融科技论坛现场。受访者供图

作为以数据为生产资料的行业，金融业正站在数字化、智能化浪潮的前沿，并率先发生着重大变革，数智科技如同催化剂一般，不断重塑行业生态。

在经营管理方面，曾经繁琐且耗时的业务流程如今借助智能化手段得以再造，从客户的身份识别、风险评估到业务的快速办理，每一个环节都在变得更加智能和便捷；在产品与服务方面，数智化使个性化定制成为了可能，依据每位客户独特的消费习惯、资产状况等数据，为其量身打造专属的金融产品；在金融业竞争格局变革方面，一些科技企业凭借其在技术、数据等方面的优势，纷纷涉足金融领域，成为金融市场的新参与者，整个金融业正逐渐向综合化、信息化、数据化、智能化的集成创新方向发展。

如镜子的两面，流程、技术方面的变革最终反映在产品和服务中。

中国平安首席科学家肖京介绍，平安不仅在营销、客户服务、运营、风控等领域开拓场景、提升效率，还在“看、听、说、读”数字化基础技术能力取得全面突破：在“看”方面，平安研发的车影像分析，分流定损和外观件检测准确率超95%，医疗临床多病种影像分析精度超90%；在“听”方面，声纹识别1：1场景识别精度超99%，千万级黑名单场景识别精度超90%；在“说、读”方面，平安的自然语言理解（NLU）语音机器人获得4次世界第一，意图识别准确率超90%。

对于一些金融企业来说，科技手段不仅是对自身传统业务的修补，而是要在做强做大科技创新后，在传统金融领域之外的广阔领地有所作为。

数字化，是建设强大金融机构的强大引擎。中国平安表示，将坚定“综合金融+医疗养老”双轮并行、科技驱动战略，持续深入推进全面数字化转型，引领业务高质量发展，助力金融业务提质增效，并积极以“三省”工程为业务指引、服务坐标，不断推动产品升级和技术创新，持续践行金融五篇大文章，携手各方迈进更加美好的“数字未来”，不断为增进人民的福祉、建设金融强国作出新贡献。

本次金融科技论坛，除中国平安的主题发言外，中国人民大学校长林尚立、南开大学校长陈雨露、世界银行常务副行长兼首席执行官张文才、JBA Risk Management总经理曼西·卡拉，及深圳数据交易所、上海数据交易所等国内外政策界、学术界、企业界代表也就金融技术发展现状、世界各国金融科技创新应用及数据要素交易等话题，进行深入探讨。

(责编：方经纶、高雷)

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