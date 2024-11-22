人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

智能时代 金融科技何以赋能美好未来

2024年11月22日21:02 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月22日电 （记者栗翘楚）立足当今世界，数字经济既是新阶段经济高质量发展的核心引擎，又是新时代构建国家竞争优势的先导力量。随着大数据、人工智能、区块链等前沿技术的蓬勃发展，诸多行业都以破竹之势，推进自身数字化转型。

金融业作为国民经济的血脉，近年来通过与信息技术的深度融合，以其广博的脉络和细微的触角，为经济增长注入了新的动力源泉：小微企业借助数字金融平台获得融资支持，实现快速发展；偏远地区居民通过移动支付享受金融服务，缩小了城乡差距；跨境金融服务便捷化，促进国际贸易繁荣与全球化进程进一步加速。

11月21日，中国平安董事会秘书兼品牌总监盛瑞生在2024年世界互联网大会乌镇峰会金融科技论坛上表示，当前，全场景数字化已渗透到金融业的各个方面，尤其在重塑信用场景、风险控制场景、金融业体验场景方面凸显新趋势新变化。如利用微表情技术辅助进行征信判断，最快30分钟完成信评决策并放款；在牦牛打上数字化“耳标”，为承保藏系牛养殖保险提供切实可依的风险控制能力；通过智能核保、智能理赔，可实现93%寿险保单秒级核保。

2024年世界互联网大会乌镇峰会金融科技论坛现场。受访者供图

2024年世界互联网大会乌镇峰会金融科技论坛现场。受访者供图

作为以数据为生产资料的行业，金融业正站在数字化、智能化浪潮的前沿，并率先发生着重大变革，数智科技如同催化剂一般，不断重塑行业生态。

在经营管理方面，曾经繁琐且耗时的业务流程如今借助智能化手段得以再造，从客户的身份识别、风险评估到业务的快速办理，每一个环节都在变得更加智能和便捷；在产品与服务方面，数智化使个性化定制成为了可能，依据每位客户独特的消费习惯、资产状况等数据，为其量身打造专属的金融产品；在金融业竞争格局变革方面，一些科技企业凭借其在技术、数据等方面的优势，纷纷涉足金融领域，成为金融市场的新参与者，整个金融业正逐渐向综合化、信息化、数据化、智能化的集成创新方向发展。

如镜子的两面，流程、技术方面的变革最终反映在产品和服务中。

中国平安首席科学家肖京介绍，平安不仅在营销、客户服务、运营、风控等领域开拓场景、提升效率，还在“看、听、说、读”数字化基础技术能力取得全面突破：在“看”方面，平安研发的车影像分析，分流定损和外观件检测准确率超95%，医疗临床多病种影像分析精度超90%；在“听”方面，声纹识别1：1场景识别精度超99%，千万级黑名单场景识别精度超90%；在“说、读”方面，平安的自然语言理解（NLU）语音机器人获得4次世界第一，意图识别准确率超90%。

对于一些金融企业来说，科技手段不仅是对自身传统业务的修补，而是要在做强做大科技创新后，在传统金融领域之外的广阔领地有所作为。

数字化，是建设强大金融机构的强大引擎。中国平安表示，将坚定“综合金融+医疗养老”双轮并行、科技驱动战略，持续深入推进全面数字化转型，引领业务高质量发展，助力金融业务提质增效，并积极以“三省”工程为业务指引、服务坐标，不断推动产品升级和技术创新，持续践行金融五篇大文章，携手各方迈进更加美好的“数字未来”，不断为增进人民的福祉、建设金融强国作出新贡献。

本次金融科技论坛，除中国平安的主题发言外，中国人民大学校长林尚立、南开大学校长陈雨露、世界银行常务副行长兼首席执行官张文才、JBA Risk Management总经理曼西·卡拉，及深圳数据交易所、上海数据交易所等国内外政策界、学术界、企业界代表也就金融技术发展现状、世界各国金融科技创新应用及数据要素交易等话题，进行深入探讨。

(责编：方经纶、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
智能时代 金融科技何以赋能美好未来
　　人民网北京11月22日电 （记者栗翘楚）立足当今世界，数字经济既是新阶段经济高质量发展的核心引擎，又是新时代构建国家竞争优势的先导力量。随着大数据、人工智能、区块链等前沿技术的蓬勃发展，诸多行业都以破竹之势，推进自身数字化转型。…
中国贸促会：一揽子增量政策集中发力 我国外贸规模持续扩大
　　人民网北京11月22日电 （焦磊）原产地证书是货物原产地的证明文件，其签发情况被视为对外贸易的“晴雨表”。根据中国贸促会11月22日发布的最新数据显示，2024年10月，全国贸促系统累计签发原产地证书、ATA单证册、商事证明书等各类证书61.12万份，较上年同比增长20.41%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部