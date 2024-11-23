李 婕

进入第四季度，江苏如皋高新区（如城街道）各工业企业锚定全年目标抢效率、忙生产，掀起四季度工业生产热。图为日前，在位于如皋高新区（如城街道）的江苏瀚皋机械有限公司，工人在加紧生产一批出口欧洲的汽车配件。徐 慧摄（人民视觉）

为促进外贸稳定增长，巩固和增强经济回升向好态势，近日，国务院常务会议审议通过《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》（以下简称《政策措施》）。

当前外贸形势如何看待？出台新政策有哪些考虑？将从哪些方面发力？11月22日举行的国务院政策例行吹风会上，相关部门负责人进行了解读。

解决外贸企业实际困难

今年前10个月，中国外贸进出口总值达36万亿元，与去年同期相比增长5.2%，中国出口在全球市场上的份额基本保持稳定。“我国对外贸易发展整体保持了质量提升、数量稳定的良好发展势头。”商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文说。

出台《政策措施》主要有哪些考虑？一方面，应对国际贸易形势变化；另一方面，推动解决外贸企业面临的实际困难。

“最近几年，全球化遭遇逆流，贸易保护主义盛行。”王受文介绍，1995年至2014年这20年中，全球贸易增速是全球GDP增速的2倍多，但过去10年，全球贸易增速比全球GDP增速还要低。商务部对外贸企业经营情况的调研中，企业反映出口信用保险覆盖面需进一步扩大，中小企业外贸融资遇到了一些困难，海运运输方面也存在瓶颈，出台政策正是为了推动解决这些问题。

据介绍，《政策措施》共包含9条措施，涉及以下几个方面。

——加大金融支持力度。扩大出口信用保险承保规模和覆盖面；加大对专精特新“小巨人”和“隐形冠军”企业的承保支持力度；加强外贸领域信贷投放，加大对中小微外贸企业的融资支持等。

——培育外贸新动能。积极促进跨境电商发展；推进海外智慧物流平台建设；探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外的法务、税务资源对接服务等。

——强化外贸企业服务保障。吸引并且便利商务人员的跨境往来，稳妥推进与更多国家商签互免签证协定；支持外贸企业与航运企业加强战略合作等。

加大金融支持力度

外贸稳定发展离不开金融的有力支持。加大金融支持力度，是《政策措施》的一大看点。

今年以来，实体经济融资成本进一步降低。一年期和五年期以上的贷款市场报价利率分别下行0.35和0.6个百分点，引导包括外贸企业在内的实体经济融资成本显著下降。

“我们引导金融机构加大对外贸企业的支持力度。”中国人民银行国际司负责人刘晔介绍，比如，持续加大低碳转型的融资支持力度，引导金融机构加大对符合条件的外贸企业设备更新、绿色技术改造的信贷支持。截至今年三季度末，绿色贷款余额35.75万亿元，同比增长25%。

此外，相关部门持续提升企业汇率风险管理服务；持续优化跨境人民币结算环境，提升跨境贸易便利化水平。前三季度数据显示，企业外汇套保比率为27%，新增的汇率避险“首办户”超过3.2万家，中小微企业规避汇率波动风险能力得到进一步提高；货物贸易人民币跨境收付金额8.9万亿元，同比增长约15%，占同期货物贸易本外币跨境收付金额的比重达26.5%。跨境人民币业务服务实体经济能力得到进一步提升，降低了外汇市场波动对企业的影响。

“我们将持续加大金融支持稳定外贸发展的力度，推动对外贸易持续向好。”刘晔说。

促进新业态创新发展

创造更加高效、便捷、可预期的通关环境，全力支持外贸企业降成本、抓订单、拓市场……海关在助力外贸企业发展中扮演重要角色。这次出台的9条措施，很多也与海关工作密切相关。

海关总署综合业务司负责人林少滨表示，海关将抓好重点工作，推动政策措施落实落细——

促进跨境电商等新业态创新发展。前三季度，我国跨境电商进出口达到1.88万亿元，增长11.5%，已经成为外贸发展新动能。海关将继续深化跨境电商海关监管综合改革，促进跨境电商高质量发展，此外还将继续支持保税维修、边民互市贸易创新发展，进一步激发外贸增长活力。

促进特色优势农产品出口。一直以来，海关加大企业对外官方注册的推荐力度、设立鲜活易腐农产品属地查检绿色通道、帮助企业积极应对国外不合理贸易限制措施，助力农产品“走出去”。

促进能源资源等产品进口。海关将持续优化“先放后检”“检验结果采信”等便利措施，特别是近期推出深化真空包装等高新技术货物布控查验模式改革，指导企业用好各类税收优惠政策，更好地服务高新技术设备和能源资源等产品“引进来”。

“我们将不断提升海关监管服务的温度和精度，持续助推外贸质升量稳。”林少滨说。

《人民日报海外版》（2024年11月23日 第 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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