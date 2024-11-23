王俊岭

近年来，四川省广元市剑阁县盘活文旅市场，在剑门关镇打造集特色餐饮、文化体验、礼品展销等于一体的夜间集市，丰富夜间经济消费业态，满足游客多元化需求。图为近日，人们在剑阁县剑门关镇夜间集市感受夜间经济活力。 游 青摄（人民视觉）

商务部消费促进司负责人11月22日表示，10月份，消费品以旧换新及一揽子增量政策效应加快释放，消费市场增速明显加快。据国家统计局数据，10月当月社会消费品零售总额4.54万亿元，同比增长4.8%，增速比上月加快1.6个百分点。1至10月，社会消费品零售总额39.9万亿元，同比增长3.5%，增速比1至9月回升0.2个百分点。总体看，10月份中国消费市场呈现商品消费增速加快、服务消费潜力释放、网络零售较快增长、城乡消费同步增长等特点。

“10月份，快递业务量同比增长24%，城镇消费品零售额3.93万亿元，以旧换新政策效能持续显现，限额以上单位汽车、家电、家具零售额同比分别增长3.7%、39.2%和7.4%。”该负责人说。

值得注意的是，11月初，商务部会同相关部门、城市和行业协会，启动了中国国际消费中心城市精品消费月活动，取得了积极进展和成效。

精品消费月期间，北京餐饮品牌和门店推出数百项美食体验活动，重点商业企业和平台在线上线下联动推出“店庆嘉年华”“节日礼遇季”等活动。在重庆解放碑，“国际名品展”展出来自意大利、乌拉圭、俄罗斯、白俄罗斯、乌拉圭、泰国等国的特色产品，同时与渝中各大商业综合体联动，为消费者们呈现一场购物盛宴。广州市联手各大平台，以“国补+平台补+厂商补”的三重叠加补贴呈现空前的优惠力度，掀起消费热潮。相关数据显示，今年“双11”购物节期间，广州市网络零售额1678.8亿元，同比增长11.6%，其中服装鞋帽针纺织品类、化妆品类、日用品类网络零售额分别为477.1亿元、280.1亿元、207.7亿元。

商务部新闻发言人何咏前介绍，近期消费市场主要呈现首发经济亮点突出、商品消费平稳增长、服务消费活力十足、新型消费蓬勃发展等特点。

“各地聚焦国际精品、国货潮品、老字号品牌等，举办丰富多彩的首发、首秀、首展活动，新开了一批首店、旗舰店、概念店，为消费市场注入了新动力。各地会同相关行业协会，组织商超、购物中心、奥特莱斯等零售企业开展各类惠民消费活动，激发市场活力。据商务大数据监测，11月上旬，重点监测零售企业家电、通讯器材、服装销售额分别同比增长45%、28%和6%，部分老字号产品销售翻番。以旧换新政策持续发力，重点监测的电商平台上油烟机、燃气灶等品类增长领先。”何咏前说，随着精品消费月活动深入开展，消费品以旧换新及一揽子增量政策进一步显效，预计消费市场将继续保持回升向好态势。

《人民日报海外版》（2024年11月23日 第 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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