前10月
全国发电装机容量同比增长14.5%
2024年11月23日04:50 | 来源：人民网-人民日报海外版
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本报北京11月22日电 （记者廖睿灵）记者从国家能源局获悉，截至10月底，全国累计发电装机容量约31.9亿千瓦，同比增长14.5%。其中，太阳能发电装机容量约7.9亿千瓦，同比增长48%；风电装机容量约4.9亿千瓦，同比增长20.3%。
1至10月，全国发电设备累计平均利用2880小时，比上年同期减少128小时；全国主要发电企业电源工程完成投资7181亿元，同比增长8.3%；电网工程完成投资4502亿元，同比增长20.7%。
可再生能源绿色电力证书核发及交易方面，截至10月底，全国累计核发绿证35.51亿个。其中，风电13.23亿个，占37.25%；太阳能发电6.81亿个，占19.18%；常规水电12.77亿个，占35.97%；生物质发电2.64亿个，占7.44%；其他可再生能源发电567万个，占0.16%。截至10月底，全国累计交易绿证3.84亿个（其中随绿电交易绿证1.95亿个），全社会绿色电力消费水平快速提升。
《人民日报海外版》（2024年11月23日 第 03 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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