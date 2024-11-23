本报北京11月22日电 （记者王俊岭）记者日前从国家金融监督管理总局获悉，三季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额79.8万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额32.6万亿元，同比增长14.7%。

商业银行信贷资产质量总体稳定，三季度末，商业银行不良贷款率1.56%，较上季末基本持平。风险抵补能力整体充足，三季度末，商业银行贷款损失准备余额为7.1万亿元，较上季末增加830亿元；拨备覆盖率为209.48%，较上季末上升0.16个百分点。前三季度，商业银行累计实现净利润1.9万亿元。

前三季度，保险公司原保险保费收入4.79万亿元，同比增长7.2%；赔款与给付支出1.73万亿元，同比增长23.8%；新增保单件数784亿件，同比增长46%。

《人民日报海外版》（2024年11月23日 第 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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