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收购存量商品房，优化保障性住房供给（干字当头，推动经济持续回升向好）

本报记者 沈靖然
2024年11月23日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　“两三分钟就能走到轻轨站，每月租金只要900元。”现在的居所，让毕业不久的吕欢感到“巴适得很”。

　　吕欢租下的这套公寓，位于重庆市九龙坡区，原本是一直未能售出的商品房。得益于收购存量商品房用作保障性住房政策，重庆嘉寓房屋租赁有限责任公司将其收购改建，并连同另外104套房源一起投放市场。

　　重庆建工投资控股有限责任公司，是嘉寓公司的母公司，副总经理程亮介绍：“嘉寓公司签约收购存量商品房用作保障性住房项目共13个，有3个已完成收购，其余10个正稳步推进，预计总投入35亿元。我们配资8亿元，剩余27亿元得靠融资。”

　　今年5月，中国人民银行宣布设立3000亿元保障性住房再贷款，鼓励引导金融机构按照市场化、法治化原则，支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房。

　　重庆金融机构对重庆国企收购存量商品房用作配售型和配租型保障性住房的项目，分别发放保障性住房收购贷款和住房租赁团体购房贷款。“保障性住房收购贷款，不设最低资本金比例要求，可以全额满足收购项目的资金需求；住房租赁团体购房贷款，还款期限最长不超过30年，相较以往时间更长。”中国人民银行重庆市分行宏观审慎管理处处长王红表示。

　　作为嘉寓公司前期项目的贷款银行，中国工商银行重庆市分行成立审查绿色通道，对收购存量商品房用作保障性住房的项目优先受理、快速审批。“今年已为嘉寓公司发放贷款3.41亿元，目前在对接第二批收购项目。”副行长王健说。

　　为确保项目收益平衡，嘉寓公司精心筛选交通便利、配套齐全的存量商品房，力求向市场提供高品质的保障性租赁住房供给。“我们根据市场均价，结合公司运营成本和利润率，核算收购价范围，通过规模化运营降低成本，以较低的价格吸引市民。”嘉寓公司董事长陈尚毅举例，“首个项目在推出3周后就实现了满租，按照目前的运营情况，预计3年内实现盈亏平衡。”

　　今年以来，重庆已收购存量商品房用作保障性住房6000余套，全年将完成收购签约8000余套。

　　“我们按照‘政府主导、市场化运作’的思路，稳步推进收购已建成存量商品房用作保障性住房工作，统筹消化存量房产和优化增量住房。”重庆市住房和城乡建设委员会主任唐小平表示，要持续落实一揽子增量政策，更好促进房地产市场止跌回稳。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月23日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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