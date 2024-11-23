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九条措施解决企业融资、运输等实际困难

助企纾困促进外贸稳定增长（权威发布）

本报记者 罗珊珊
2024年11月23日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　制图：张芳曼

　　日前，国务院常务会议审议通过《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》（以下简称《政策措施》）。11月22日，国务院新闻办举行政策例行吹风会，介绍《政策措施》有关情况。

　　外贸质量提升、数量稳定

　　“今年以来，商务部同中央各有关部门、各地方密切协作、主动作为，广大外贸企业创新发展，我国对外贸易发展整体保持了质量提升、数量稳定的良好发展势头。”商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文说。

　　商务部对外贸企业经营情况进行了密切跟踪和调研。调研中，企业反映当前出口信用保险覆盖面需要进一步扩大，中小企业外贸融资遇到了一定困难，海运运输方面遇到了一些瓶颈。

　　推动解决外贸企业面临的实际困难，商务部会同外交部、工业和信息化部、中国人民银行、海关总署等部门出台了9条措施。

　　加大金融支持力度。扩大出口信用保险承保规模和覆盖面。加大对专精特新“小巨人”、“隐形冠军”等企业的承保支持力度。加强外贸领域信贷投放，加大对中小微外贸企业的融资支持。优化跨境贸易结算。鼓励金融机构帮助企业提升汇率风险管理水平。

　　培育外贸新动能。积极促进跨境电商发展。推进海外智慧物流平台建设。探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外的法务、税务资源对接服务。扩大特色农产品等商品出口。指导和帮助企业积极应对国外不合理的贸易限制措施，推动绿色贸易、保税维修创新发展。

　　强化外贸企业服务保障。吸引并便利商务人员的跨境往来，稳妥推进与更多国家商签互免签证协定。支持外贸企业与航运企业加强战略合作。加大对外贸企业减负稳岗支持力度，落实好失业保险稳岗返还、创业担保贷款及贴息等政策。

　　下一步，商务部将会同有关部门和地方，密切跟踪外贸运行情况，研判形势发展变化，抓好外贸领域政策落地落实，帮助外贸企业稳订单拓市场，为经济持续回升向好提供支撑。

　　培育外贸新动能

　　跨境电商是国际贸易的有生力量，前三季度，我国跨境电商进出口增长11.5%，占我国外贸比重近6%。

　　支持新型业态发展，《政策措施》提出了具体举措。商务部表示将持续加大工作力度，加强供需对接，支持有条件的地方举办跨境电商交易会、供需对接会；做好合规建设，当前我国跨境电商的出口企业已有12万家，要帮助企业提高合规能力；大力发展跨境电商赋能产业带，鼓励平台企业、链主企业深入地方特色产业带；深化国际合作，把跨境电商作为一个新的条款纳入双边自贸协定中。

　　工业品在我国外贸中占比达九成以上。“产业国际交流合作，有利于加强技术共享、产业优势互补，优化资源配置，促进各国经济发展，实现共赢。”工业和信息化部运行监测协调局负责人何海林说，将始终秉持开放发展的理念，加强顶层设计，搭建交流平台，倡导开放包容的发展环境，着力推动构建互利共赢的国际产业合作体系。

　　目前，我国制造业领域外资准入限制措施已经“清零”。在电信领域，稳步推进电信业对外开放，在自由贸易试验区等开放10项增值电信业务中的8项，在全国范围内进一步取消经营类电子商务等多项业务外资股比限制，批准2220家外资企业在华经营电信业务。

　　推动绿色贸易发展。王受文说，绿色贸易是我国对外贸易产品创新、结构升级的新动能。商务部将会同相关部门制定出台拓展绿色贸易的专门政策文件，预计明年适时出台。持续优化服务平台、专题培训等公共服务，加强外贸企业绿色低碳发展能力。通过经贸领域的多双边渠道，积极参与高标准经贸协定绿色议题的谈判，拓展绿色低碳领域国际经贸合作。

　　强化外贸企业服务保障

　　吸引和便利商务人员跨境往来，外交部持续推出签证便利化举措，不断改进外籍人士来华体验。外交部领事司负责人童学军介绍，目前我国已同25个国家实现了全面免签，先后对法国、德国等29个国家实行单方面免签政策。11月30日起，免签国家将扩大范围至38个。截至目前，我国同157个国家和地区缔结了涵盖不同护照种类的互免签证协定。推出新版中国签证申请表，优化简化项目达34%，填表时间大幅缩短。今年第三季度，外国人入境818.6万人次，同比上升48.8%；其中，通过免签入境488.5万人次，同比上升78.6%。

　　外贸稳定发展离不开金融的有力支持。中国人民银行国际司负责人刘晔介绍，人民银行、国家外汇管理局多措并举，指导金融机构基于实需原则和风险中性原则，积极为中小微企业提供汇率避险服务。今年1至9月，企业外汇套保比率27%，新增的汇率避险“首办户”超过3.2万家。持续优化跨境人民币结算环境，提升跨境贸易便利化水平。今年前三季度，货物贸易人民币跨境收付金额8.9万亿元，同比增长约15%，占同期货物贸易本外币跨境收付金额的比重高达26.5%，同比提高2.1个百分点。

　　促进通关便利是促进外贸高质量发展的重要内容。海关总署综合业务司负责人林少滨表示，近年来，海关着力为外贸企业创造更加高效、便捷、可预期的通关环境，全力支持外贸企业降成本、抓订单、拓市场。提升跨境物流效率，助力货物进出口跑出“加速度”。近年来，海关持续开展跨境贸易便利化专项行动，推广“船边直提、抵港直装、联动接卸、离港确认、铁路快通”等海关特色便利化措施，农产品绿色通道、“7×24小时”预约通关等快速通关渠道保持畅通。支持更多企业成为高级认证企业，稳妥推进“经认证的经营者”国际互认。截至10月底，海关高级认证企业数量已达5977家。下一步，海关将助力企业强化自主品牌培育，用足用好税收优惠措施，助力外贸企业轻装上阵。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月23日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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