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2024年世界互联网大会乌镇峰会落下帷幕

2024年11月23日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报嘉兴11月22日电  （记者金歆）22日，以“拥抱以人为本、智能向善的数字未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题的2024年世界互联网大会乌镇峰会完成各项议程，落下帷幕。来自130多个国家和地区的嘉宾以线上线下相结合的方式参会，1800余名嘉宾现场参会，共话数字未来。

　　“今年，世界互联网大会乌镇峰会迈入第十一个年头。”世界互联网大会秘书长任贤良22日在新闻发布会上介绍，本次峰会推出了四大“亮点”特色项目和活动：全新设立“世界互联网大会杰出贡献奖”，共有来自全球的7位领军人物和14家知名企业获奖；成立世界互联网大会人工智能专业委员会；启动世界互联网大会智库合作计划，搭建学术交流和思想对话的机制化、常态化合作平台；设立世界互联网大会数字研修院。

　　本次峰会围绕全球互联网合作与发展、技术与产业、治理与安全、人文与社会等相关前沿热点领域，举办了24场分论坛。同时，还举办了首期全球互联网人才卓越计划研修班，吸引了32个发展中国家政府机构和企业的40名学员参加，着力将数字经济发展相关技术和经验推向更多国家和人民。

　　峰会期间还发布了《全球数据跨境流动合作倡议》《世界互联网发展报告2024》《中国互联网发展报告2024》《促进开放、协作、共赢的数据国际合作报告》《跨境电商竞争力研究系列报告》等一批重要报告及成果。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月23日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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