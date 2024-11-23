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创新为翼 向“智”而行

刘静文
2024年11月23日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　11月20日，国家主席习近平向2024年世界互联网大会乌镇峰会开幕视频致贺，强调“把创新作为第一动力、把安全作为底线要求、把普惠作为价值追求，加快推动网络空间创新发展、安全发展、普惠发展，携手迈进更加美好的‘数字未来’”。

　　“数字未来”是什么模样？在2024年世界互联网大会“互联网之光”博览会，喝上一杯人工智能机械手臂现场制作的美味咖啡，和人形机器人握手、击掌、互动问答，在数字飞行模拟舱“冲上云霄”……19日至22日，种种互动式、沉浸式的展示体验，让观众领略其中奔腾涌动的创新浪潮、不断筑牢的网络安全防线、日趋完善的普惠服务。

　　把创新作为第一动力，让“数字未来”的想象照进现实。世界互联网大会举办10年来，人工智能、数字孪生等从尚待破土而出的种子，逐渐落地生根，催生出新的业态、模式和应用，为经济社会发展注入新动能。

　　把安全作为底线要求，积极应对新技术带来的风险挑战。博览会“网络安全主题展”，集中呈现网络空间国际合作、网络安全产品应用、网络安全人才培养等领域的重要进展。努力构建更加和平安全的网络空间，我们步伐稳健。

　　把普惠作为价值追求，让更多国家和人民共享互联网发展成果。多年来，博览会上不断谱写着合作共享的篇章。以世界互联网大会为契机，中国积极深化数字领域国际交流合作，加速科技成果转化，推进全球网络空间治理体系变革，让互联网更好造福人民、造福世界。

　　未来已来，好风正劲；创新为翼，向“智”而行。加快推动网络空间创新发展、安全发展、普惠发展，“互联网之光”将照亮更多领域、更广世界的美好生活。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月23日 05 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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