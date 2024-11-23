中国证监会发布8项金融行业标准
2024年11月23日07:12 | 来源：新华社
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记者11月22日从中国证监会获悉，证监会近日发布8项金融行业标准，自公布之日起施行。
这8项金融行业标准分别是《上市公司行业统计分类与代码》《区域性股权市场跨链技术规范》《区域性股权市场跨链数据规范》《区域性股权市场跨链认证安全规范》《区域性股权市场区块链通用基础设施通讯指南》《证券期货业信息技术架构管理指南》《证券期货业数据标准属性框架》《证券基金经营机构运维自动化能力成熟度规范》。
证监会资料图
证监会表示，将继续推进资本市场信息化数字化建设，着力做好基础标准、技术管理、金融科技标准制定工作，促进通用基础领域和信息技术领域标准研制，不断夯实科技监管基础。（记者刘羽佳、刘慧）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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