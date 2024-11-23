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三季度末我国商业银行不良贷款率1.56% 较上季末基本持平

2024年11月23日08:43 | 来源：新华网
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原标题：三季度末我国商业银行不良贷款率1.56% 较上季末基本持平

国家金融监督管理总局22日发布的数据显示，我国商业银行信贷资产质量总体稳定，2024年三季度末，商业银行不良贷款率1.56%，较上季末基本持平。

数据显示，银行业和保险业金融服务持续加强。2024年三季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额79.8万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额32.6万亿元，同比增长14.7%。

2024年前三季度，保险公司原保险保费收入4.79万亿元，同比增长7.2%；赔款与给付支出1.73万亿元，同比增长23.8%；新增保单件数784亿件，同比增长46%。

商业银行风险抵补能力方面，2024年三季度末，商业银行贷款损失准备余额为7.1万亿元，较上季末增加830亿元；拨备覆盖率为209.48%，较上季末上升0.16个百分点；资本充足率为15.62%，较上季末上升0.08个百分点。

保险业偿付能力方面，2024年三季度末，保险业综合偿付能力充足率为197.4%，核心偿付能力充足率为135.1%。（记者张千千、李延霞）

(责编：杨虞波罗、申佳平)
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