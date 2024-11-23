新华社记者唐诗凝、严赋憬

原标题：国务院常务会议解读｜加大政策支持 推动平台经济健康发展

发展平台经济事关扩内需、稳就业、惠民生，事关赋能实体经济、发展新质生产力。22日召开的国务院常务会议明确提出，要进一步加强对平台经济健康发展的统筹指导，加大政策支持力度。

随着全球新一轮科技革命和产业变革迅猛发展，平台经济在我国快速崛起，发展规模持续扩大。以消费电商为例，据国家统计局数据，今年1月至10月，全国网上零售额12.4万亿元，同比增长8.8%，其中实物商品网上零售额10.3万亿元，同比增长8.3%，占社会消费品零售总额的比重达25.9%。

中国科学院大学经济与管理学院教授孙毅表示，平台经济是经济发展新动能新形态，推动平台经济创新发展对推动经济高质量发展、加快科技创新和产业创新融合发展具有重要意义。

会议提出，加大政策支持力度，壮大工业互联网平台体系，支持消费互联网平台企业挖掘市场潜力，强化平台经济领域数据要素供给，促进数据依法有序跨境流动，增强平台经济领域政策与宏观政策取向一致性。

当前正处于不断巩固经济回升向好势头、努力完成全年经济增长目标任务的关键时期。孙毅认为，本次会议释放推动平台经济健康发展的鲜明信号，将极大提振平台经济发展信心。

平台企业往往拥有海量用户，掌握巨量数据、涉及众多领域、连接海量主体，容易出现借助市场优势地位侵害消费者和平台从业者利益等问题。

会议要求，要规范市场竞争秩序，健全常态化监管制度，推动平台企业规范经营、有序竞争、提升质量，促进各方主体互利共赢。要切实保障消费者和劳动者合法权益，健全线上消费投诉公示、消费后评价等制度，指导平台企业依法规范用工，更好发挥平台经济对促进就业的重要作用。

专家分析，创新和监管、发展和安全是相辅相成辩证统一的关系，遵循平台经济发展规律，既要加大支持力度，也要建立健全常态化监管体系，营造稳定透明可预期的政策环境，推进各方协同发力，才能更好助力平台经济持续健康发展。

(责编：杨虞波罗、申佳平)

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