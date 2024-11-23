人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国务院常务会议解读｜加大政策支持 推动平台经济健康发展

新华社记者唐诗凝、严赋憬
2024年11月23日08:44 | 来源：新华网
小字号

原标题：国务院常务会议解读｜加大政策支持 推动平台经济健康发展

发展平台经济事关扩内需、稳就业、惠民生，事关赋能实体经济、发展新质生产力。22日召开的国务院常务会议明确提出，要进一步加强对平台经济健康发展的统筹指导，加大政策支持力度。

随着全球新一轮科技革命和产业变革迅猛发展，平台经济在我国快速崛起，发展规模持续扩大。以消费电商为例，据国家统计局数据，今年1月至10月，全国网上零售额12.4万亿元，同比增长8.8%，其中实物商品网上零售额10.3万亿元，同比增长8.3%，占社会消费品零售总额的比重达25.9%。

中国科学院大学经济与管理学院教授孙毅表示，平台经济是经济发展新动能新形态，推动平台经济创新发展对推动经济高质量发展、加快科技创新和产业创新融合发展具有重要意义。

会议提出，加大政策支持力度，壮大工业互联网平台体系，支持消费互联网平台企业挖掘市场潜力，强化平台经济领域数据要素供给，促进数据依法有序跨境流动，增强平台经济领域政策与宏观政策取向一致性。

当前正处于不断巩固经济回升向好势头、努力完成全年经济增长目标任务的关键时期。孙毅认为，本次会议释放推动平台经济健康发展的鲜明信号，将极大提振平台经济发展信心。

平台企业往往拥有海量用户，掌握巨量数据、涉及众多领域、连接海量主体，容易出现借助市场优势地位侵害消费者和平台从业者利益等问题。

会议要求，要规范市场竞争秩序，健全常态化监管制度，推动平台企业规范经营、有序竞争、提升质量，促进各方主体互利共赢。要切实保障消费者和劳动者合法权益，健全线上消费投诉公示、消费后评价等制度，指导平台企业依法规范用工，更好发挥平台经济对促进就业的重要作用。

专家分析，创新和监管、发展和安全是相辅相成辩证统一的关系，遵循平台经济发展规律，既要加大支持力度，也要建立健全常态化监管体系，营造稳定透明可预期的政策环境，推进各方协同发力，才能更好助力平台经济持续健康发展。

(责编：杨虞波罗、申佳平)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
小雪节气农事忙
　　秋收冬藏又一年。进入小雪节气，全国秋冬种已近尾声，各地农民抢抓农时，进行田间管护，为新一季丰收夯实根基、孕育希望。…
税收数据显示小微企业经营持续向好 活力有效释放
　　小微企业和个体工商户（以下简称小微企业）是国民经济的“毛细血管”，是扩大就业、繁荣市场、改善民生的重要支撑。近年来，党中央、国务院持续实施一系列减税降费政策，支持小微企业纾困解难、恢复发展，税费优惠减免额从2019年的0.58万亿元增至2023年的1.3万亿元，年均增长22.1%，五年累计减免超5万亿元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部