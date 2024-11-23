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聚焦共建共享共治全球数据基础设施 数联网高峰论坛在京举行

2024年11月23日08:45 | 来源：新华网
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原标题：聚焦共建共享共治全球数据基础设施 数联网高峰论坛在京举行

近日，“数联网高峰论坛”在京举行，同期还举办了数据空间前沿论坛。

中国科学院院士、北京大学教授梅宏认为全球数据要素市场、数字治理体系与数据技术体系构成了促进全球数字经济新形态有序形成和健康发展的“三大基石”，数联网也是数字经济的基础设施，希望加强国际合作，建设全球数据基础设施，发展全球数字经济，创造全球数字文明。

互联网发明人、图灵奖得主、北京大学荣誉教授罗伯特·卡恩认为数字对象体系架构是互联网向数联网演化的开放架构，能够支持数据跨域互操作，打破数据壁垒，助力中国及全球的数据基础设施建设和运营。

数据空间技术与系统全国重点实验室主任、北京大学教授黄罡阐述了数联网的基本概念、技术原理、系统架构和应用模式，结合中国数据基础设施建设和运营实践展示了数字对象互联网作为数联网技术体系的先进性和完备性，呼吁国内外产学研用各界共建共享共治全球数据基础设施。

近200名专家学者就全球数联网建设和运营的战略意义、技术架构、基础软硬件、国际标准、重点应用和产业创新等内容进行了深入沟通和交流，论坛还发布了首批数联网和数据空间开放基金，对共建共享共治全球数据基础设施起到了积极的推动作用。

(责编：杨虞波罗、申佳平)
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