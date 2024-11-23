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《循环经济三重奏：助力中国落实气候行动》研究报告在COP29期间发布

2024年11月23日08:46 | 来源：新华网
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原标题：《循环经济三重奏：助力中国落实气候行动》研究报告在COP29期间发布

11月20日，巴库——《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）期间，在“循环经济助力应对气候变化的中外实践”主题边会上，《循环经济三重奏：助力中国落实气候行动》研究报告正式发布。该报告由艾伦·麦克阿瑟基金会（英国）北京代表处与清华大学环境学院循环经济产业研究中心联合研究撰写，旨在探索循环经济在应对气候危机中的关键作用和发展路径，协同推进中国循环经济转型与气候目标实现。

报告指出，循环经济作为全新的发展模式，改变了传统的“开采―生产―废弃”的线性经济模式，旨在实现经济发展与资源消耗的脱钩，以更少的资源投入创造更多的社会经济价值。为了适应新时期高质量发展的需求，报告在传统3R原则基础上将循环经济的概念升级至10R，并深入阐释了以10R为核心的循环经济实施路径，提出循环经济助力中国实现气候目标的“三重奏”解决方案。

在报告研讨会上，作为报告主要作者之一，清华大学环境学院长聘教授、循环经济产业研究中心主任温宗国对10R的内涵做了详细解读：“10R策略覆盖产品生命周期的各个阶段：在生产阶段，加强智能化的产品设计和生产制造，重新思考产品设计、价值链构成和商业模式。在使用阶段，通过尽可能多次或多种方式的循环使用来延长产品及部件的使用寿命，避免其过早地进入末端处置环节。在废弃阶段，若上述循环策略仍未能实现零废弃目标，可依赖回收和再生处理废弃物，属于最后的解决方案。”

报告明确提出了15个具体行动建议，以期为政策制定者提供了切实可行的实施路径，共同推动循环经济与气候议程的深度融合，助力中国在减污降碳、能源转型和气候适应方面取得更大进展。

(责编：杨虞波罗、申佳平)
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