原标题：北京市科技大会暨科学技术奖励大会举行

近日，北京市科技大会暨科学技术奖励大会举行。

会上，共有19位科学家、196项成果获得2023年度北京市科学技术奖。其中，方忠、汤广福荣获突出贡献中关村奖；陈恺、张振雷、孙琼、杜强等8人荣获杰出青年中关村奖；博思维克、本诺伊·帕克丹姆等9人荣获国际合作中关村奖。此外，52项成果荣获自然科学奖，包括一等奖13项，二等奖39项；24项成果荣获技术发明奖，包括一等奖6项，二等奖18项；120项成果荣获科学技术进步奖，包括一等奖31项，二等奖89项。

据介绍，获奖者围绕基础研究和关键核心技术攻关，在科技创新道路上勇闯“无人区”，在前沿探索中抢占“新机遇”，提出新理论、开辟新领域，坚持从源头和底层解决关键技术问题，着力抢占未来发展制高点，为北京建设国际科技创新中心提供重要支撑。据统计，2023年度基础研究类获奖成果占总获奖成果的26.5%，较上一年提升明显，在神经干细胞等前沿方向取得一批基础性、原创性成果。

在获奖项目中，企业作为前三单位参与完成的项目实现连续5年超半数。在京创新主体瞄准前沿科技领域，以服务国家重大战略需求为导向，围绕大型粒子加速器、遥感气象卫星等重点领域，不断突破技术瓶颈，加速提升创新效能。

另悉，2023年度北京市科学技术奖全部获奖者中，45岁以下青年占比超六成。（记者 华凌）

(责编：杨虞波罗、申佳平)

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