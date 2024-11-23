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财经观察：向“新”而行 首发经济引燃消费“热力”

人民网记者 乔业琼
2024年11月23日08:53 | 来源：人民网
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在山东曹县，定制一袭精致的马面裙，不亦乐乎；前往福建泉州，沉浸于一场绚烂的簪花体验，花香袭人；奔赴河南开封，漫步非遗市集，流连忘返……这些在悠久传统文化中生长出来的“新”创意，不仅满足了消费者多样化的消费需求，也为曹县、泉州、开封等首发地带来了新的经济增长。

作为消费促进年的关键词之一，首发经济开始走入大众视野。首发经济，是指企业发布新产品，推出新业态、新模式、新服务、新技术，开设首店等经济活动的总称。多位专家表示，首发经济自带创新属性，既促进消费端扩容提质，又驱动生产端转型升级，是引燃消费热力、助力经济增长的新生长点。

首发经济的特点在“首”，本质在“新”。近日，商务部会同上海、北京、广州、天津、重庆等五个城市，举办中国国际消费中心城市精品消费月活动，围绕1个精品首发季，组织国际精品、本土新品、国货潮品、中华老字号产品等首发首秀首展。

据商务部初步统计，消费月期间，五个城市陆续推出50场精品首发、首秀首展活动，新设全球、亚洲、全国首店70多个，同时充分发挥商旅文体健的联动效应，举办237场活动，涉及吃、穿、用、娱、住、行等各方面。

在北京王府井步行街，逛街购物的人们络绎不绝。人民网记者乔业琼 摄

在北京王府井步行街，逛街购物的人们络绎不绝。人民网记者乔业琼 摄

“这是新推出的文创产品，包括冰箱贴、书签和发簪等，最近销量很好。”北京王府井步行街一家创意小店的店主对记者说，这些产品巧妙地融入了时下流行宫廷元素，制作工艺也大幅提升，一经上市就受到追求个性化、品质化的年轻人追捧。

为抢抓首发经济发展势头，一线城市积极培育首发平台载体。北京推出王府井步行街、首钢园等12个全球首发中心；上海发布张园、新天地等25个全球新品首发新地标；广州将结合城市地标和岭南特色景观，打造天河路商圈等18个首发空间；天津将推出文化中心等4个首发经济集聚区；重庆将发布解放碑—朝天门、观音桥等8个首发经济集聚区和首发中心。

也有越来越多的品牌开始尝试在新一线城市、二线城市，结合市场环境与人群喜好开设首店，在首发经济的带动下，形成城市与品牌的良性互动。据中国商业联合会统计，截至2023年，各地已累计发布48个关于鼓励发展商业品牌首店的政策与措施。成都、深圳、重庆、南京、杭州等城市首发经济增长势头明显。

随着居民生活水平的不断提升和消费需求的多样化，首发“新”的产品和服务将收获更多关注。“我们将继续指导各地因地制宜开展促消费活动，同时积极推进首发经济，丰富服务消费供给，创新服务消费场景，促进商旅文体健融合发展。”商务部市场运行和消费促进司司长李刚表示。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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