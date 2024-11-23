人民网北京11月23日电 （记者李栋）第二十一届中国国际农产品交易会（下称“农交会”）将于11月28日—12月1日在广州举办，这是农交会首次走进粤港澳大湾区。

农业农村部市场与信息化司司长雷刘功表示，本届农交会以“展”为媒，将学习运用“千万工程”经验，展示推广新产品新成果新业态新模式，弘扬传承优秀农耕文化，展销推介优质特色农产品，持续推动学习运用“千万工程”走深走实。

据介绍，农交会以“加快发展现代农业 推进乡村全面振兴”为主题，展示二十届农交会以来发展历程和全国农产品区域公用品牌建设亮点，并设置省区市品牌农产品等展区，促进农产品贸易、推动农业合作交流，设置乡村帮扶产业精品等展区，展示巩固拓展脱贫攻坚成果、建设和美乡村成效。

据悉，本届农交会突出农业现代化、突出营销促销、突出乡村振兴、突出国际元素和融媒推广。聚焦推动产业振兴，以乡村帮扶产业、定点帮扶县等为重点，首次设立乡村帮扶展区，以家庭农场、帮扶车间、乡村工匠等为载体，重点反映脱贫地区乡村产业发展成果，推介脱贫地区品牌农产品，对接帮扶产业发展需求，促进脱贫地区农民持续增收。

雷刘功说，现在农业已经更多地从生产端转向了销售端、贸易端和市场端，农产品生产出来一定要卖出去，才能实现老百姓的增收。长期以来，农交会以推动贸易合作为目标，成为促进农产品产销对接的重要平台。今年的农交会，依旧将产销对接作为重头戏。本届农交会通过多渠道、多载体、多形式吸引企业到会参展洽谈，着力“招大商、引强商、选优商”。

“下一步，农业农村部将积极推动农产品产地流通基础设施建设，完善产销信息监测发布制度，健全分级分类处置的风险研判和应对机制，建立应急采购骨干队伍，用好线上线下营销促销平台，提升农产品流通效率，不断提升产销对接工作水平。”雷刘功表示。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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