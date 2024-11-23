人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

以“展”为媒推介优质农产品 第二十一届农交会即将亮相

2024年11月23日09:10 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月23日电 （记者李栋）第二十一届中国国际农产品交易会（下称“农交会”）将于11月28日—12月1日在广州举办，这是农交会首次走进粤港澳大湾区。

农业农村部市场与信息化司司长雷刘功表示，本届农交会以“展”为媒，将学习运用“千万工程”经验，展示推广新产品新成果新业态新模式，弘扬传承优秀农耕文化，展销推介优质特色农产品，持续推动学习运用“千万工程”走深走实。

据介绍，农交会以“加快发展现代农业 推进乡村全面振兴”为主题，展示二十届农交会以来发展历程和全国农产品区域公用品牌建设亮点，并设置省区市品牌农产品等展区，促进农产品贸易、推动农业合作交流，设置乡村帮扶产业精品等展区，展示巩固拓展脱贫攻坚成果、建设和美乡村成效。

据悉，本届农交会突出农业现代化、突出营销促销、突出乡村振兴、突出国际元素和融媒推广。聚焦推动产业振兴，以乡村帮扶产业、定点帮扶县等为重点，首次设立乡村帮扶展区，以家庭农场、帮扶车间、乡村工匠等为载体，重点反映脱贫地区乡村产业发展成果，推介脱贫地区品牌农产品，对接帮扶产业发展需求，促进脱贫地区农民持续增收。

雷刘功说，现在农业已经更多地从生产端转向了销售端、贸易端和市场端，农产品生产出来一定要卖出去，才能实现老百姓的增收。长期以来，农交会以推动贸易合作为目标，成为促进农产品产销对接的重要平台。今年的农交会，依旧将产销对接作为重头戏。本届农交会通过多渠道、多载体、多形式吸引企业到会参展洽谈，着力“招大商、引强商、选优商”。

“下一步，农业农村部将积极推动农产品产地流通基础设施建设，完善产销信息监测发布制度，健全分级分类处置的风险研判和应对机制，建立应急采购骨干队伍，用好线上线下营销促销平台，提升农产品流通效率，不断提升产销对接工作水平。”雷刘功表示。

(责编：杨虞波罗、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
以“展”为媒推介优质农产品 第二十一届农交会即将亮相
　　人民网北京11月23日电 （记者李栋）第二十一届中国国际农产品交易会（下称“农交会”）将于11月28日—12月1日在广州举办，这是农交会首次走进粤港澳大湾区。 农业农村部市场与信息化司司长雷刘功表示，本届农交会以“展”为媒，将学习运用“千万工程”经验，展示推广新产品新成果新业态新模式，弘扬传承优秀农耕文化，展销推介优质特色农产品，持续推动学习运用“千万工程”走深走实。…
财经观察：向“新”而行 首发经济引燃消费“热力”
　　在山东曹县，定制一袭精致的马面裙，不亦乐乎；前往福建泉州，沉浸于一场绚烂的簪花体验，花香袭人；奔赴河南开封，漫步非遗市集，流连忘返……这些在悠久传统文化中生长出来的“新”创意，不仅满足了消费者多样化的消费需求，也为曹县、泉州、开封等首发地带来了新的经济增长。 作为消费促进年的关键词之一，首发经济开始走入大众视野。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部