人民网记者 车柯蒙

小微企业和个体工商户（以下简称小微企业）是国民经济的“毛细血管”，是扩大就业、繁荣市场、改善民生的重要支撑。近年来，党中央、国务院持续实施一系列减税降费政策，支持小微企业纾困解难、恢复发展，税费优惠减免额从2019年的0.58万亿元增至2023年的1.3万亿元，年均增长22.1%，五年累计减免超5万亿元。

今年1至9月，小微企业享受税费减免9461亿元，同比增长6.7%。国家税务总局最新税收数据显示，在一系列政策支持下，全国小微企业税负明显减轻，经营持续向好，活力有效释放，发展信心不断增强。

企业税收负担指每百元营业收入中缴纳的各项税收占比。近年来，国家推出的税费支持政策力度大、范围广、精度高，进一步减轻了小微企业税收负担。税收数据显示，今年前三季度，我国小微企业税负为1.65%，同比下降9.6%。其中，主要行业税收负担显著减轻。今年前三季度，占比约四成的批发零售业税负为1.09%，较2019年下降26.6%。建筑业、制造业等劳动密集型行业，税负分别为1.67%和2.56%，较2019年下降19.8%和16.3%。住宿餐饮、交通运输、居民服务、教育、卫生等民生领域税负大幅下降，较2019年降幅在40%上下，显示出减税降费政策对保民生、稳就业的重要作用。软件信息、文体娱乐、科学研究等国家支持发展的现代服务业税负较2019年降幅均超30%。

政策红利的持续释放，增强了小微企业发展信心，近年来，小微企业数量不断增加。2019至2023年，全国新办小微企业累计近5000万户。今年前三季度，新办小微企业1245万户，同比增长4%。其中，批发零售、交通运输、文体娱乐、农林牧渔等行业新办户增幅均达两位数以上。国家税务总局纳税申报数据显示，截至2024年9月底，全国共有小微企业和个体工商户8156万户，占全国经营主体总户数的96.5%。

个人所得税申报数据显示，2019至2023年，小微企业工资薪金申报人数占全国申报总人数的比重从38%升至43.2%，年均增长7.6%，明显快于大型、中型企业的4.1%和2.4%。今年前三季度，小微企业工资薪金申报人数同比增长7.1%。同时，新产业、新业态、新模式加快发展，催生就业新岗位。2019至2023年，从事互联网和相关服务的小微企业申报人数年均增长13.6%；餐饮、文化、体育、娱乐、居民服务领域更多企业以互联网为依托开展经营活动，新业态、新模式对就业稳定增长的带动作用较为明显，年均增速均在两位数左右，高于小微企业总体水平。

国家税务总局有关司局负责人表示，上述一系列税收数据表明，在包括税费政策在内的政策“组合拳”支持之下，量大面广的小微企业和个体工商户经营持续恢复向好，展现出较强的韧性和活力。税务部门将持续推动各项税费优惠政策和创新服务举措落实落地。同时，聚焦经营主体关切，协同相关部门在进一步优化民营经济税收营商环境、减轻企业成本负担上持续加力，助力小微企业高质量发展，更好支持保障和改善民生。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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