“莫怪虹无影

如今小雪时”

转眼已是冬天的

第二个节气

对于讲究养生的人来说

山药等药食同源的食物

成了理想的滋补佳品

滋补佳品

山药，学名薯蓣

虽然跟土豆都是薯类食物

但从植物学分类角度讲

两者基本没什么亲缘关系

前者属木兰纲百合亚纲

露兜树超目薯蓣目

薯蓣科薯蓣属

后者则属木兰纲蔷薇亚纲

菊超目茄目

茄科茄属

从来源讲

土豆原产于

南美洲安第斯山脉

山药则是我国本土植物

先秦古籍《山海经》中

就有关于它的记载

山药在我国栽培范围广泛

主产区集中在河南、河北

山东、江苏、广西等地

河南的怀山药、镇平山药

山东的济宁米山药、细毛长山药

河北的麻山药等

都是常见的山药品种

怀山药指的是

古代怀庆府（今焦作市一带）

出产的山药

与“怀地黄”“怀牛膝”“怀菊花”

并称“四大怀药”

地理标志产品

保护范围为

焦作市下辖的

沁阳市、孟州市、温县

博爱县、武陟县、修武县

主要品种有

铁棍山药、怀府山药

山河共育

适宜怀山药生长的土壤

主要以两合土、沙壤土为主

要求土层深厚、养分含量高

保水和保肥能力强

排灌条件良好

铁棍山药主产区温县

地处太行山与黄河之间

属黄沁河冲击平原

沁河、伊洛河、黄河

在这里交汇

土壤中沉淀了黄河上游

各种地质条件的丰富营养

并吸纳了太行山岩溶地貌

经雨水冲刷渗透而来的养分

土地平整、肥沃、疏松

集山之阳与水之阳于一体

春不过旱、夏不过热

秋不过涝、冬不过冷

为山药生长提供了

优良的自然环境

铁棍山药在生长过程中

吸收了土壤中大量营养

被称为“霸地生长”

一块垆土地要九年时间

才能轮作一回铁棍山药

温县民间有

“九年磨一剑，地气蕴怀参”

的说法

加之种植工序复杂

播种收获劳动繁重

让每一根铁棍山药

都弥足珍贵

百变美味

铁棍山药的根茎

深藏于地下

采挖时先由挖掘机

顺行挖出1米见深的沟槽

药农再用铁锹小心松动土壤

才能将其完整取出

极其考验耐心与技巧

稍有断折

品相、分级、售价

都会大打折扣

温县铁棍山药

直径通常在1.5-3厘米

毛须略稀，毛眼突出

表皮不太光滑，呈浅褐色

有不规则红色“锈斑”

粉性足，肉质细腻

截面呈白色或略显牙黄色

水分少、密度大、久煮不散

煮熟后干、香、绵、甜

有中药味

蒸煮是最简单的做法

而这种本味清淡的食材

在懂吃的人手中

可以幻化出万般美味

枸杞山药粥、红枣山药粥

山药炖排骨、山药炖土鸡

山药炖鲫鱼、山药焗鲍脯

红枣山药糕、椰蓉山药糕

八宝怀山、山药月饼

山药泥、山药汁

……

换着花样满足

挑剔的味蕾

目前

温县铁棍山药

种植面积3.4万亩左右

年产鲜山药5万余吨

大山大河孕育的味道

绵延千年

全国特产“大摸底”

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来源｜人民网

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(责编：杨虞波罗、高雷)

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