人民网北京11月21日电 （记者栗翘楚）近年来，得益于生成式人工智能技术的突破性进展，人形机器人产业热度不断走高，包括华为、小米、腾讯、特斯拉等国内外科技企业纷纷入局加码相关赛道。

行业分析报告显示，2023年，我国人形机器人产业进入爆发期，产业规模增长至39.1亿元，同比增长85.7%；预计2024年、2025年人形机器人产业将持续高速增长，2026年中国人形机器人产业规模将突破200亿元。

从政策层面来看，一系列标准和政策出台，加速推动人形机器人产业快速发展。北京、上海、深圳、山东、安徽等地方政府也纷纷发布地方性支持政策，为人形机器人产业的发展提供了有力保障。

2023年11月，工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》（以下简称《意见》），提出到2025年，人形机器人创新体系初步建立；到2027年，综合实力达到世界先进水平，成为重要的经济增长新引擎。

产业快速扩张背后，是人形机器人发展的一体两面：一方面，人形机器人将改变生产、生活方式，使其成为推动经济高质量发展的新支柱；另一方面，由于其强大的产业渗透能力，让商业化成为人形机器人产业的“必答题”。

《意见》中提出，人形机器人商业化落地的重点场景包括：面向恶劣条件、危险场景作业等需求，打造特种应用场景下高可靠人形机器人解决方案；聚焦3C、汽车等制造业重点领域，打造人形机器人示范产线和工厂；拓展人形机器人在医疗、家政等民生领域服务应用，推动人形机器人在农业、物流等重点行业应用落地。

赛智产业研究院院长赵刚表示，得益于我国强大的供应链体系和较为完备的制造业基础，我国人形机器人企业在多个关键技术领域取得突破，相关技术专利申请量全球领先，部分产品已经在工业制造、生活服务、教育娱乐、特殊作业等领域开展应用示范。当人形机器人产品具备量产条件时，就能快速形成批量化生产能力。

得益于技术跃迁和政策推动，人形机器人已经从“实验室”走向“应用场”。越来越多的人形机器人产品出现在汽车生产、半导体工厂等场景中。商业化落地进程中，制造业细分领域技术的创新发展，成为推动人形机器人走向商业化的关键一步。近日，国内人形机器人品牌灵宝CASBOT发布全尺寸双足人形机器人“CASBOT 01”，实现了运动的一体化控制。通过这一框架，机器人可以双足站立及稳定行走，并且还能够整理衣物、组装台灯、更换灯泡、打螺丝。

“大模型赋能下，人形机器人具备自主决策和更加灵活的特点，在制造业应用场景中，它与机械臂并不是竞争关系，而是互补关系。”灵宝CASBOT联合创始人兼CTO马世奎表示，人形机器人的灵活性和泛化能力强，可根据生产线的需求进行调整。而机械臂则更适合固定工作场景，二者结合能共同为生产制造向智能制造转变提供“助推器”。据介绍，在模型路线上，灵宝CASBOT选择了分层端到端模型技术路线，结合混合训练方式，能够让机器人更加智能、灵活和自主。

业内分析认为，未来3至5年，将是人形机器人发展的重要时期。在此期间，有望见证关键技术的突破，如高性能核心零部件的研制、人工智能算法的深度应用等，为产业化发展奠定坚实基础。同时，随着技术日益成熟、成本逐渐降低，人形机器人有望突破成本瓶颈，实现规模化量产，从而应用于更广泛领域。

马世奎介绍，团队成立至今，已触及航天航海、应急救援、井下作业、工业制造等多个领域，未来将与各方共建更加精细化的专业技能库，让人形机器人与具身智能技术服务于各个场景。

随着人形机器人厂商技术的不断进步和应用场景的不断拓展，行业预计，中国人形机器人市场将迎来更加广阔的发展前景，有望在更多领域实现落地应用，为生产制造创造更大商业价值。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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