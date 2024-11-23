人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

加快推进制造业数字化绿色化协同转型发展

2024年11月23日09:39 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：加快推进制造业数字化绿色化协同转型发展

制造业是国民经济的主体，是经济发展的重要基础。日前，中央网信办等十部门联合印发《数字化绿色化协同转型发展实施指南》，为加快传统产业数字化绿色化协同转型发展提供了具体指导。通过《指南》的实施，有望推动制造业构建起以数据为关键要素、绿色低碳为核心特征的现代产业体系，为实现制造业高质量发展奠定坚实基础。

对于制造业而言，数字化绿色化协同转型既是适应技术环境新变化，助力形成市场竞争新优势的必然选择；又是适应生态环境新变化，助力实现“双碳”的有效路径。加速制造业数字化绿色化协同转型发展是推进能源、产业和消费结构转型升级，实现可持续发展的必由之路。

加强顶层设计，完善政策体系。在宏观层面，首先，政府应出台一系列的综合性战略规划，明确制造业数字化绿色化协同转型发展的总体目标、实施路径和时间节点。地方政府应根据国家战略，结合本地实际情况，“因企制宜”制定地方性实施细则和行动指南，以提高政策的针对性与可操作性。其次，完善法律法规和标准体系，既要制定与数字化相关的法律法规，如数据安全保护法、隐私保护规定等，又要完善与环境保护相关的法律法规。最后，提供财政支持与税收优惠，设立专项基金，支持制造业企业进行技术改造和研发投入。

在微观层面，首先，强化企业内部的顶层设计。企业管理层应高度重视数字化和绿色化协同发展，将《指南》纳入企业长期发展战略。其次，增强企业组织架构的灵活性。完善跨部门协同工作机制，将IT、研发、生产、环保等部门工作有机结合，确保信息共享和高效协作。最后，优化资源配置，企业应积极引进并培养兼备数字化绿色化技术人才。

强化技术创新，突破关键瓶颈。首先，企业应大力推动技术研发与创新。其次，企业应加快突破关键技术瓶颈，促进数字技术与绿色技术的集成与应用。最后，建立技术支撑与保障体系，降低其创新成本与实施难度，确保企业展开双化协同转型的安全性和稳定性。

推动产业协作，构建生态体系。首先，加强制造业链上下游企业的协作与配合，构建以龙头企业为引领、中小企业协同转型发展的产业生态体系。其次，推动跨行业、跨领域的数据共享与业务协同，提升整个产业链的数字化绿色化水平。最后，推动国际合作。一方面要力求与国际标准对接，进行标准化合作，与其他国家制造业合作制定、推广数字化绿色化的行业标准，提升中国制造业企业在国际市场的竞争力；同时加强跨国技术引进与输出，通过国际合作引进先进的数字化绿色化协同技术，并输出本土创新成果，扩大本土制造业企业的国际影响力和市场份额。（吴济龙 霍丹）

(责编：杨虞波罗、申佳平)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
小雪节气农事忙
　　秋收冬藏又一年。进入小雪节气，全国秋冬种已近尾声，各地农民抢抓农时，进行田间管护，为新一季丰收夯实根基、孕育希望。…
税收数据显示小微企业经营持续向好 活力有效释放
　　小微企业和个体工商户（以下简称小微企业）是国民经济的“毛细血管”，是扩大就业、繁荣市场、改善民生的重要支撑。近年来，党中央、国务院持续实施一系列减税降费政策，支持小微企业纾困解难、恢复发展，税费优惠减免额从2019年的0.58万亿元增至2023年的1.3万亿元，年均增长22.1%，五年累计减免超5万亿元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部