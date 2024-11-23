原标题：加快推进制造业数字化绿色化协同转型发展

制造业是国民经济的主体，是经济发展的重要基础。日前，中央网信办等十部门联合印发《数字化绿色化协同转型发展实施指南》，为加快传统产业数字化绿色化协同转型发展提供了具体指导。通过《指南》的实施，有望推动制造业构建起以数据为关键要素、绿色低碳为核心特征的现代产业体系，为实现制造业高质量发展奠定坚实基础。

对于制造业而言，数字化绿色化协同转型既是适应技术环境新变化，助力形成市场竞争新优势的必然选择；又是适应生态环境新变化，助力实现“双碳”的有效路径。加速制造业数字化绿色化协同转型发展是推进能源、产业和消费结构转型升级，实现可持续发展的必由之路。

加强顶层设计，完善政策体系。在宏观层面，首先，政府应出台一系列的综合性战略规划，明确制造业数字化绿色化协同转型发展的总体目标、实施路径和时间节点。地方政府应根据国家战略，结合本地实际情况，“因企制宜”制定地方性实施细则和行动指南，以提高政策的针对性与可操作性。其次，完善法律法规和标准体系，既要制定与数字化相关的法律法规，如数据安全保护法、隐私保护规定等，又要完善与环境保护相关的法律法规。最后，提供财政支持与税收优惠，设立专项基金，支持制造业企业进行技术改造和研发投入。

在微观层面，首先，强化企业内部的顶层设计。企业管理层应高度重视数字化和绿色化协同发展，将《指南》纳入企业长期发展战略。其次，增强企业组织架构的灵活性。完善跨部门协同工作机制，将IT、研发、生产、环保等部门工作有机结合，确保信息共享和高效协作。最后，优化资源配置，企业应积极引进并培养兼备数字化绿色化技术人才。

强化技术创新，突破关键瓶颈。首先，企业应大力推动技术研发与创新。其次，企业应加快突破关键技术瓶颈，促进数字技术与绿色技术的集成与应用。最后，建立技术支撑与保障体系，降低其创新成本与实施难度，确保企业展开双化协同转型的安全性和稳定性。

推动产业协作，构建生态体系。首先，加强制造业链上下游企业的协作与配合，构建以龙头企业为引领、中小企业协同转型发展的产业生态体系。其次，推动跨行业、跨领域的数据共享与业务协同，提升整个产业链的数字化绿色化水平。最后，推动国际合作。一方面要力求与国际标准对接，进行标准化合作，与其他国家制造业合作制定、推广数字化绿色化的行业标准，提升中国制造业企业在国际市场的竞争力；同时加强跨国技术引进与输出，通过国际合作引进先进的数字化绿色化协同技术，并输出本土创新成果，扩大本土制造业企业的国际影响力和市场份额。（吴济龙 霍丹）

(责编：杨虞波罗、申佳平)

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