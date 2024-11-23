原标题：IFF参会专家：经济全球化基础仍在 进程并未逆转

国际金融论坛(IFF)第21届全球年会22日在香港举行。当天年会的“地缘政治冲突下的全球贸易新趋势”讨论环节中，有经济专家认为，尽管近年经济全球化有所放缓，但其基础仍然存在，全球化进程并未逆转。

在IFF联合主席、新西兰前总理珍妮·希普利看来，近年来贸易保护主义抬头、单边主义盛行，许多国家推迟继续扩大经济开放的进程，令各国难以互换比较优势、分享先进技术，“有些国家觉得通过关税可以保护自己，但实际上这一做法推迟了必要的改革或调整。”

珍妮·希普利以新西兰汽车产业政策变迁为例分析道，20世纪90年代，新西兰用三年时间取消了对该国汽车产业的保护，大部分产业工人通过资金支持获得新的工作技能，消费者也有了技术含量更高、价格更低的汽车消费选择。“人的本能是保护自己，但我们必须要经历这样的转型。”她总结说。

巴基斯坦央行前行长、哈佛大学肯尼迪学院研究员雷扎·巴基尔强调，增加关税和施加单边制裁，将对其他国家的经济韧性带来冲击。他观察到，虽然近年来经济全球化进程有所停滞，但出口在全球GDP中的占比仍在上升，因此并不能说经济全球化进程被逆转。

IFF学术委员会联合主席、中国对外经济贸易大学校长赵忠秀表示，贸易保护主义使制造业供应链越来越本地化。这一方面增强了有关国家经济韧性，但同时也令全球贸易更碎片化，难以推动持续且协调一致的经济增长。在全球贸易格局重组的当下，各国需共同推动全球经济稳定复苏，“否则大家都会是受害者。”

本届年会以“世界大变局：构建国际合作新未来”为主题，汇聚全球50多个国家和地区的200多位政要、行业领袖与知名专家学者，为推动全球经济稳定增长和可持续发展建言献策。（记者 戴梦岚）

(责编：杨虞波罗、申佳平)

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