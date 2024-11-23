人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

IFF参会专家：经济全球化基础仍在 进程并未逆转

2024年11月23日09:39 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：IFF参会专家：经济全球化基础仍在 进程并未逆转

国际金融论坛(IFF)第21届全球年会22日在香港举行。当天年会的“地缘政治冲突下的全球贸易新趋势”讨论环节中，有经济专家认为，尽管近年经济全球化有所放缓，但其基础仍然存在，全球化进程并未逆转。

在IFF联合主席、新西兰前总理珍妮·希普利看来，近年来贸易保护主义抬头、单边主义盛行，许多国家推迟继续扩大经济开放的进程，令各国难以互换比较优势、分享先进技术，“有些国家觉得通过关税可以保护自己，但实际上这一做法推迟了必要的改革或调整。”

珍妮·希普利以新西兰汽车产业政策变迁为例分析道，20世纪90年代，新西兰用三年时间取消了对该国汽车产业的保护，大部分产业工人通过资金支持获得新的工作技能，消费者也有了技术含量更高、价格更低的汽车消费选择。“人的本能是保护自己，但我们必须要经历这样的转型。”她总结说。

巴基斯坦央行前行长、哈佛大学肯尼迪学院研究员雷扎·巴基尔强调，增加关税和施加单边制裁，将对其他国家的经济韧性带来冲击。他观察到，虽然近年来经济全球化进程有所停滞，但出口在全球GDP中的占比仍在上升，因此并不能说经济全球化进程被逆转。

IFF学术委员会联合主席、中国对外经济贸易大学校长赵忠秀表示，贸易保护主义使制造业供应链越来越本地化。这一方面增强了有关国家经济韧性，但同时也令全球贸易更碎片化，难以推动持续且协调一致的经济增长。在全球贸易格局重组的当下，各国需共同推动全球经济稳定复苏，“否则大家都会是受害者。”

本届年会以“世界大变局：构建国际合作新未来”为主题，汇聚全球50多个国家和地区的200多位政要、行业领袖与知名专家学者，为推动全球经济稳定增长和可持续发展建言献策。（记者 戴梦岚）

(责编：杨虞波罗、申佳平)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
小雪节气农事忙
　　秋收冬藏又一年。进入小雪节气，全国秋冬种已近尾声，各地农民抢抓农时，进行田间管护，为新一季丰收夯实根基、孕育希望。…
税收数据显示小微企业经营持续向好 活力有效释放
　　小微企业和个体工商户（以下简称小微企业）是国民经济的“毛细血管”，是扩大就业、繁荣市场、改善民生的重要支撑。近年来，党中央、国务院持续实施一系列减税降费政策，支持小微企业纾困解难、恢复发展，税费优惠减免额从2019年的0.58万亿元增至2023年的1.3万亿元，年均增长22.1%，五年累计减免超5万亿元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部