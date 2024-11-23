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浙江义乌市场6.0时代：海量新技术成为商人“三头六臂”

董易鑫
2024年11月23日09:40 | 来源：中国新闻网
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原标题：浙江义乌市场6.0时代：海量新技术成为商人“三头六臂”

11月22日，浙江义乌发布第六代市场核心标志项目——全球数贸中心的行业布局，内容提及新市场仅设5000余个商位。相较于第五代市场——义乌国际商贸城的7.5万个商铺而言，新市场的商位数占比不足5%。

新增店铺数较少，贸易增量何处寻？

新闻发布会现场。 董易鑫 摄

当日，全球数贸中心行业布局新闻发布会在义乌举行。会上，浙江中国小商品城集团股份有限公司副总经理龚骋昊介绍：“全球数贸中心数字化升级市场贸易‘人、货、场、链’四个核心要素，将构建以AI(人工智能)技术为赋能工具、以数字贸易为支撑的全新未来市场。”

简而言之，第六代市场的交易成交量不依赖于具体的人，海量新技术将成为商户和采购商的“三头六臂”。

上述内容并非蓝图，新技术、新应用已投入市场，接受着用户检验。2023年，义乌国际商贸城创新打造了数字贸易综合服务平台——义乌小商品城Chinagoods，多款AI创新落地应用场景为商户、采购商助力。

例如，刚过去不久的第30届中国义乌国际小商品博览会—出口商品展上，义乌小商品城Chinagoods平台便以互动方式展示了会“说话”的AI电子名片、可以为全球客商找商品的数字人助理、能一键生成的AI数字人带货视频、多语言多场景商务沟通的AI翻译官等应用，为商户带来更多获客渠道和流量。

第30届中国义乌国际小商品博览会—出口商品展上，参展人在展区了解屏幕上的义乌市场数字人小爽。 董易鑫 摄

上述应用的辅助下，“市场”的概念已不局限于物理空间。在第六代市场的规划中，“线上交易还是线下交易”成为客户的个性化选择，甚至越来越多中小企业通过跨境电商开拓着国际市场。

义乌官方数据显示，该市有超65万家电商经营主体，其中跨境电商占比达40%；每年有总货值千亿元的海量包裹从这里发往世界各地，亚马逊、速卖通等跨境电商头部平台在当地设立了区域电商服务中心。

为此，义乌第六代市场布局数字基础设施，将引入F5G、Wi-Fi7以及万兆光网等通信技术；重点部署直连境外的跨境数据传输通道，实现用户高速、稳定、合规地访问海外跨境电商平台，满足贸易主体开展跨境电商需求。

此外，义乌第六代市场还将通过数字化应用串联“展示交易、贸易履约”等贸易全链路生态，系统提升“展示交易+关汇税、运仓融”一站式贸易服务能力，加速由“展示交易”向“数贸交易”转变；通过数字化手段联动异地产业带、海外市场等，整合电商平台、贸易主体、第三方服务商等贸易生态资源，结合人工智能技术，推进第四方服务平台建设，构建全链路、跨平台、多业态的数字生态赋能体系。

今年是中国全功能接入国际互联网30周年，新技术、新应用对于人类经济社会产生了深刻影响。更大增量在哪？风险与挑战如何面对？已成为数字未来的新课题。

(责编：杨虞波罗、申佳平)
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