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高铁环线串起粤东旅游“黄金走廊”

2024年11月23日09:41 | 来源：中国新闻网
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原标题：高铁环线串起粤东旅游“黄金走廊”

记者22日从广铁集团获悉，自9月14日龙龙高铁梅龙段开通运营以来，广铁集团精心规划广州南站至广州东站、汕头站至汕头站2条环形高铁线路，安排开行G8445、G8446、D7322、D7324共4列动车组列车，辐射粤港澳大湾区和粤东多座城市，进一步加密粤东与湾区往来，推动区域经济社会协调发展。

“粤东地区的两条环形高铁线路主要由梅州至龙川高铁、梅州至汕头高铁、赣州至深圳高铁、厦门至深圳高铁、广深港高铁广州至深圳段构成，辐射了广州、深圳、东莞、惠州、河源、梅州、揭阳、潮州、汕头、汕尾等多座城市，旅客可按需‘分段乘坐’，为沿途旅客增添更多出行选择。”广铁集团客运部总工程师彭翔介绍。

从发送旅客数据来看，9月14日至11月21日，广州东至广州南对开的2列环线动车组列车累计发送旅客25万人次，日均发送旅客3706人次，较开行第一周日均发送旅客增长了1.6%。汕头至汕头开行的2列环线动车组列车累计发送旅客33.1万人次，日均发送旅客4940人次，较开行第一周日均发送旅客增长了28.4%。

从出行周期来看，周末和节假日的客流量屡创新高，凸显出环线高铁对沿线居民出行需求的强烈满足。主要出行方向集中在汕尾至深圳，深圳至广州，梅州至广州，汕头至广州、深圳等区间。特别是在节假日期间，环线高铁成了许多家庭出游、探亲的旅客重要出行选择，为沿线地区的旅游业发展注入了新的活力。

环线高铁的开行，串联起了粤东地区的众多旅游景点，形成粤东旅游的一条“黄金走廊”，有效带动沿线地区的旅游经济发展。梅州的叶剑英纪念园、三河坝战役纪念园、雁南飞景区，揭阳的揭阳学宫、黄满寨瀑布，惠州的罗浮山、巽寮湾、叶挺将军纪念园等景点客流增长明显，在国庆期间迎来客流高峰，高铁让城市之间变得“近在咫尺”，为旅客节省了更多时间。

“现在高铁很方便，也很快，我们是早上8点坐着高铁从惠东过来的，组团到揭阳地区游玩，看看祖国的山川风景。”陈先生说。

据了解，为满足旅客多元化出行需求，广铁集团正积极探索“高铁+旅游”新模式，目前已成功组织开行香港到韶关旅游专列，相信下一步将会推出更多适应旅游市场需求的特色线路。（郭军 董剑锋）

(责编：杨虞波罗、申佳平)
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