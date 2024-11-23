新华社北京11月23日电（记者严赋憬）国家数据局23日发布消息，根据最新印发的《可信数据空间发展行动计划（2024—2028年）》，到2028年，我国将建成100个以上可信数据空间，形成一批数据空间解决方案和最佳实践。

根据行动计划定义，可信数据空间是基于共识规则，联接多方主体，实现数据资源共享共用的一种数据流通利用基础设施，是数据要素价值共创的应用生态，是支撑构建全国一体化数据市场的重要载体。

围绕总体目标，行动计划部署了三项重点任务：实施可信数据空间能力建设行动，通过构建可信管控能力、提高资源交互能力、强化价值共创能力，打造可信数据空间的核心能力体系；开展可信数据空间培育推广行动，主要是布局企业、行业、城市、个人、跨境五类可信数据空间建设和应用推广，探索各类数据空间的场景创新、模式创新、机制创新；推进可信数据空间筑基行动，围绕制订关键标准、攻关核心技术、完善基础服务、强化规范管理、拓展国际合作五个方面，全面夯实可信数据空间发展基础。

据了解，在全球实践探索过程中，可信数据空间成为构建数据共享信任机制、推动数据规模化流通利用的一种行之有效的解决方案，已经取得全球发展共识，正从概念普及步入到实践推广的新阶段。

国家数据局将会同相关部门，通过加强统筹协调、加大资金支持、加快人才培养、加强标杆引领、推动交流合作等方式，促进可信数据空间高质量发展，为充分释放数据要素价值、构建全国一体化数据市场提供有力支撑。

(责编：徐婵、岳弘彬)

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