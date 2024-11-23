记者从国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司获悉，黄河公司羊曲水电站11月22日第二台（1号）机组正式并网发电，目前，羊曲水电站最后一台（3号）机组也进入了并网发电前的冲刺阶段，向年底全容量投产发电目标更近一步。

羊曲水电站位于青海省海南藏族自治州兴海县与贵南县交界处，是国家规划建设的重点水电工程和国家电投“十四五”重大能源保供项目，是黄河干流龙羊峡水电站上游三个规划梯级电站的最下一级。电站安装3台40万千瓦混流式水轮发电机组，总装机容量120万千瓦，年平均发电量47.32亿千瓦时。

作为我国±800千伏“青豫直流”特高压外送通道的重要支撑调峰电源，羊曲水电站全面建成投产后，将对促进青海省新能源规模化开发应用和打造黄河上游清洁能源基地提供有力支撑。（记者 解统强）

(责编：徐婵、岳弘彬)

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