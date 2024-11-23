青海羊曲水电站第二台机组并网发电
2024年11月23日11:45 | 来源：新华社
小字号
记者从国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司获悉，黄河公司羊曲水电站11月22日第二台（1号）机组正式并网发电，目前，羊曲水电站最后一台（3号）机组也进入了并网发电前的冲刺阶段，向年底全容量投产发电目标更近一步。
羊曲水电站位于青海省海南藏族自治州兴海县与贵南县交界处，是国家规划建设的重点水电工程和国家电投“十四五”重大能源保供项目，是黄河干流龙羊峡水电站上游三个规划梯级电站的最下一级。电站安装3台40万千瓦混流式水轮发电机组，总装机容量120万千瓦，年平均发电量47.32亿千瓦时。
作为我国±800千伏“青豫直流”特高压外送通道的重要支撑调峰电源，羊曲水电站全面建成投产后，将对促进青海省新能源规模化开发应用和打造黄河上游清洁能源基地提供有力支撑。（记者 解统强）
(责编：徐婵、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 打开通用场景大门 人形机器人加速商业化落地
- 人民网北京11月21日电 （记者栗翘楚）近年来，得益于生成式人工智能技术的突破性进展，人形机器人产业热度不断走高，包括华为、小米、腾讯、特斯拉等国内外科技企业纷纷入局加码相关赛道。 行业分析报告显示，2023年，我国人形机器人产业进入爆发期，产业规模增长至39.1亿元，同比增长85.7%；预计2024年、2025年人形机器人产业将持续高速增长，2026年中国人形机器人产业规模将突破200亿元。…
- 评论
- 关注