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“2024年企业家大会·专题研学”

跨界牵手互利共赢 研学行赋能企业向“新”而行

唐佳
2024年11月23日13:48 | 来源：人民网
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这是一场别开生面的专题研学，也是企业家精神推动新质生产力落地的鲜活实践。11月21日，人民网“2024年企业家大会·专题研学”走进四川泸州，围绕企业高质量发展、优化营商环境、创新竞合模式等热点话题，邀请多位经济学家及企业家代表探讨企业创新发展、产业升级的实践路径。

人民网党委副书记张峰表示，希望通过实地调研和交流，帮助企业家们更深入地了解高质量发展的实践路径；期待通过研学活动，促进企业及管理者之间的深度交流与跨界合作，共同开拓新的市场领域，实现优势互补和互利共赢。

参会嘉宾表示，此次专题研学将“2024年企业家大会”的交流成果进一步转化为了高质量发展的动力，弘扬了敢于开拓、勇于探索、跨界合作的企业家精神，是一次企业创新发展、产业提质升级的有益实践。

赤水河畔 家国情怀

“2024年企业家大会?专题研学”活动现场。王佳雨 摄

“2024年企业家大会·专题研学”活动现场。王佳雨 摄

在改革开放的浪潮中，“企业家”群体成为经济社会改革发展的焦点。2021年，党中央批准了第一批纳入中国共产党人精神谱系的伟大精神，企业家精神位列其中。随着新质生产力的提出，企业家精神又迎来了新的发展阶段。

在研学走访中，研学团走进红军四渡赤水之地，探寻革命老区振兴发展背后的故事，了解赤水河两岸产业发展的特色与经验，激发了企业家的创新精神和家国情怀。

 “郎酒庄园所在的二郎滩渡口，是红军四渡赤水渡口之一。郎酒的发展寄托着革命老区发展振兴的期待和责任。我们有强烈的使命感和责任感把企业发展好，为地方经济社会发展贡献更大力量。”郎酒股份副董事长付饶表示，希望与更多的企业朋友们一起携手并肩，凝心聚力，向“新”而行，共同助力我国经济社会的高质量发展。

参会嘉宾表示，一代人有一代人的使命，一代人有一代人的担当。具有鲜明时代特征、民族特色、世界水准的企业家，要胸怀家国，担当作为，在波澜壮阔的历史画卷中书写下企业家精神的华彩篇章。

凝心聚力 向“新”而行

“2024年企业家大会?专题研学”现场。王佳雨 摄

“2024年企业家大会·专题研学”现场。王佳雨 摄

壑内千罐排云，齐闻玉液琼浆。走进赤水河两岸产业实地调研，在泸州白酒产业一线，研学团深入了解其在创新理念、生产工艺、数智化升级进程，及白酒产业在转型提质赛道上的思考与布局。

从茅台镇到二郎镇的49公里赤水河流域，聚集了60%的中国名酒、90%以上的酱酒产能，分布着上百家酒企。赤水河因此得名“美酒河”。据介绍，2018年，郎酒成立了“品质研究院”，以“基础性研究”和“应用型研究”为方向，科研人员深入田间地头，科学结合产、学、研，涵盖原粮、制曲、酿造、贮存、勾调全价值链，为品质工程建设提供了智力支持。

科技为纲，纲举目张。在研学过程中，内蒙古伊利实业集团股份有限公司副总裁张轶鹏表示，当下提升数智化能力是企业挖掘潜力、增强效率的核心竞争力。要围绕全产业链部署创新链，通过全链创新，加速关键科技成果的转化，增强产业核心竞争力，不断推动企业的提质升级。

跨界碰撞 共创未来

站在新的时代节点，跨界融合已成为推动产业创新的重要力量。深度融合不仅改变了传统产业的生产方式，还催生了新业态、新场景。

本次专题研学举行了以“跨界碰撞·共创未来——创新视角下的对话与协作”为主题的圆桌论坛。来自政产学研各领域的嘉宾围绕数智化转型、扩大跨界合作、促进资源对接，积极交流观点和思想碰撞，激发了企业家的创新活力和创造潜能。

“2024年企业家大会?专题研学”现场。王佳雨 摄

“2024年企业家大会·专题研学”现场。王佳雨 摄

在交流过程中，东风柳州汽车有限公司总经理助理吕峰表示，制造业正在聚焦智能化转型与升级，全方位提升技术创新力、产品质量、能源效率及用户体验。要发挥链主企业的引领作用，借助产学研用协同合作，推动企业的科技研发与质量提升，带动产业链上下游共同发展。还要着眼长远，提升核心竞争力，以技术创新、产品优化与服务升级筑牢发展根基，下好先手棋。

兴之所起，乘兴而至；兴尽而返，满载而归。在调研过程中，参会嘉宾纷纷表示，与时俱进的企业家精神正激励广大企业家攻坚克难、勇攀高峰。期待通过人民网搭建的平台，与跨领域的伙伴相互携手，一同在巴山蜀水间探寻未来发展的路径。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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