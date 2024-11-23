人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

提升用户体验 业界探索汽车服务新模式

2024年11月23日13:48 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月23日电 （焦磊）汽车服务领域是行业高质量发展的重要环节，也是汽车价值链中至关重要的桥梁。近日，喜相逢集团与途虎养车达成战略合作协议，双方将各自发挥企业优势，通过平台互联与服务网点互通，实现资源共享与优化配置，推动行业朝专业化、智能化、绿色化的方向发展，共同探索汽车服务的新模式、新路径，提升用户用车服务体验。

业内分析认为，此次战略合作标志着双方在汽车服务领域的深度融合，共同开启汽车服务市场的新篇章，引领行业迈向新一轮的变革。

根据合作协议，双方在燃油车与新能源车的维修保养方面达成了全面合作。途虎养车将依托于遍布全国的线下服务网点和专业的服务团队，为喜相逢集团的车辆提供全国范围内的维修、保养、轮胎更换等一站式服务，确保喜相逢集团各类租赁车辆（包括新能源车辆）能够得到及时、专业的维修和保养，进一步提升喜相逢用户在维修保养方面的便捷性和专业性，同时提升租赁车辆维修保养的权威性和保障性，增强双方品牌在市场上的影响力和竞争力。

据悉，双方还就未来在新能源汽车三电系统检测及维保服务方面的深入合作进行了探讨。基于喜相逢和主机厂合作优势，双方联合推进加大新能源电池服务布局，力争未来在新能源车辆售后维保、出险理赔以及快修快保等方面取得更大的成本优势。截至目前，喜相逢集团已拥有超过1万台规模的新能源网约车租赁车辆，双方期待通过更紧密的合作，全方位提升新能源用户从租赁到后续售后服务的整体体验。

在供应链方面，双方还依托主机厂授权，就共同构建原厂配件供应链体系进行了深入交流。基于双方在供应链管理和线下服务网络上的显著优势，双方探讨了原厂配件与途虎养车售后体系的对接方案，共同为用户提供更高品质、更值得信赖的产品与服务。

据了解，未来双方将继续深化合作，共同探索更多创新业务模式和服务方式，为用户提供“一站式、多元化、全方位”的综合性汽车相关服务，共同构建高质量、可持续发展的汽车服务生态圈。

(责编：杨虞波罗、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
提升用户体验 业界探索汽车服务新模式
　　人民网北京11月23日电 （焦磊）汽车服务领域是行业高质量发展的重要环节，也是汽车价值链中至关重要的桥梁。近日，喜相逢集团与途虎养车达成战略合作协议，双方将各自发挥企业优势，通过平台互联与服务网点互通，实现资源共享与优化配置，推动行业朝专业化、智能化、绿色化的方向发展，共同探索汽车服务的新模式、新路径，提升用户用车服务体验。…
跨界牵手互利共赢 研学行赋能企业向“新”而行
　　这是一场别开生面的专题研学，也是企业家精神推动新质生产力落地的鲜活实践。11月21日，人民网“2024年企业家大会·专题研学”走进四川泸州，围绕企业高质量发展、优化营商环境、创新竞合模式等热点话题，邀请多位经济学家及企业家代表探讨企业创新发展、产业升级的实践路径。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部