人民网北京11月23日电 （焦磊）汽车服务领域是行业高质量发展的重要环节，也是汽车价值链中至关重要的桥梁。近日，喜相逢集团与途虎养车达成战略合作协议，双方将各自发挥企业优势，通过平台互联与服务网点互通，实现资源共享与优化配置，推动行业朝专业化、智能化、绿色化的方向发展，共同探索汽车服务的新模式、新路径，提升用户用车服务体验。

业内分析认为，此次战略合作标志着双方在汽车服务领域的深度融合，共同开启汽车服务市场的新篇章，引领行业迈向新一轮的变革。

根据合作协议，双方在燃油车与新能源车的维修保养方面达成了全面合作。途虎养车将依托于遍布全国的线下服务网点和专业的服务团队，为喜相逢集团的车辆提供全国范围内的维修、保养、轮胎更换等一站式服务，确保喜相逢集团各类租赁车辆（包括新能源车辆）能够得到及时、专业的维修和保养，进一步提升喜相逢用户在维修保养方面的便捷性和专业性，同时提升租赁车辆维修保养的权威性和保障性，增强双方品牌在市场上的影响力和竞争力。

据悉，双方还就未来在新能源汽车三电系统检测及维保服务方面的深入合作进行了探讨。基于喜相逢和主机厂合作优势，双方联合推进加大新能源电池服务布局，力争未来在新能源车辆售后维保、出险理赔以及快修快保等方面取得更大的成本优势。截至目前，喜相逢集团已拥有超过1万台规模的新能源网约车租赁车辆，双方期待通过更紧密的合作，全方位提升新能源用户从租赁到后续售后服务的整体体验。

在供应链方面，双方还依托主机厂授权，就共同构建原厂配件供应链体系进行了深入交流。基于双方在供应链管理和线下服务网络上的显著优势，双方探讨了原厂配件与途虎养车售后体系的对接方案，共同为用户提供更高品质、更值得信赖的产品与服务。

据了解，未来双方将继续深化合作，共同探索更多创新业务模式和服务方式，为用户提供“一站式、多元化、全方位”的综合性汽车相关服务，共同构建高质量、可持续发展的汽车服务生态圈。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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