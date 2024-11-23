人民网北京11月23日电 （焦磊）当前，随着服务器应用场景日益丰富、任务类型日趋多样化，服务器算力算效评估的重要性日益凸显。日前，面向多样化应用场景的《服务器算力算效评价规范》（以下简称《规范》）发布，旨在面向大数据、虚拟化、数据库、人工智能等不同计算场景评估系统性能，帮助客户从应用出发找到适合的算力支撑平台。

据悉，与传统评测更看重CPU基础性能不同，《规范》是一款面向实际应用场景的评价基准，以服务器整机为评测对象，构建20多个基础性能和应用性能评测指标，其中应用性能涵盖数据库、大数据、虚拟化、AI等多种场景。

近年来，随着大数据、人工智能、云计算等前沿技术的广泛应用，服务器应用场景日益丰富，从大数据分析到深度学习模型训练，任务类型日趋多样化。与此同时，降低能源成本和数据中心碳排放的压力不断增加，服务器能效提升成为必然趋势，从而引导服务器厂商提高算力能效相关设计，满足绿色低碳、降低PUE等要求。在此背景下，亟需服务器算力算效评价新法推动行业发展。

据了解，为构建面向多样化应用的科学算力算效评价基准，《规范》在中国电子工业标准化技术协会立项，遵循基准测试的相关性、可重复性、公平性、可验证性、可用性五大原则，通过衡量服务器系统在多样化场景和业务中的算力性能，旨在展示服务器产品在各应用领域中的算力特性，以满足多样化计算评估、能效优化、ROI评估和市场推广等需求。

据介绍，该规范的制定，能够为服务器制造商、测试机构、数据中心运营商和云服务提供商等提供科学、系统的评估依据，确保服务器在不同应用场景下的高效运行和能耗优化，满足高效、可衡量和可优化的计算力解决方案的评估需求，推动整个计算行业的发展。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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