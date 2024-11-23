人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

面向实际应用评估系统性能 《服务器算力算效评价规范》立项

2024年11月23日13:48 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月23日电 （焦磊）当前，随着服务器应用场景日益丰富、任务类型日趋多样化，服务器算力算效评估的重要性日益凸显。日前，面向多样化应用场景的《服务器算力算效评价规范》（以下简称《规范》）发布，旨在面向大数据、虚拟化、数据库、人工智能等不同计算场景评估系统性能，帮助客户从应用出发找到适合的算力支撑平台。

据悉，与传统评测更看重CPU基础性能不同，《规范》是一款面向实际应用场景的评价基准，以服务器整机为评测对象，构建20多个基础性能和应用性能评测指标，其中应用性能涵盖数据库、大数据、虚拟化、AI等多种场景。

近年来，随着大数据、人工智能、云计算等前沿技术的广泛应用，服务器应用场景日益丰富，从大数据分析到深度学习模型训练，任务类型日趋多样化。与此同时，降低能源成本和数据中心碳排放的压力不断增加，服务器能效提升成为必然趋势，从而引导服务器厂商提高算力能效相关设计，满足绿色低碳、降低PUE等要求。在此背景下，亟需服务器算力算效评价新法推动行业发展。

据了解，为构建面向多样化应用的科学算力算效评价基准，《规范》在中国电子工业标准化技术协会立项，遵循基准测试的相关性、可重复性、公平性、可验证性、可用性五大原则，通过衡量服务器系统在多样化场景和业务中的算力性能，旨在展示服务器产品在各应用领域中的算力特性，以满足多样化计算评估、能效优化、ROI评估和市场推广等需求。

据介绍，该规范的制定，能够为服务器制造商、测试机构、数据中心运营商和云服务提供商等提供科学、系统的评估依据，确保服务器在不同应用场景下的高效运行和能耗优化，满足高效、可衡量和可优化的计算力解决方案的评估需求，推动整个计算行业的发展。

(责编：杨虞波罗、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
面向实际应用评估系统性能 《服务器算力算效评价规范》立项
　　人民网北京11月23日电 （焦磊）当前，随着服务器应用场景日益丰富、任务类型日趋多样化，服务器算力算效评估的重要性日益凸显。日前，面向多样化应用场景的《服务器算力算效评价规范》（以下简称《规范》）发布，旨在面向大数据、虚拟化、数据库、人工智能等不同计算场景评估系统性能，帮助客户从应用出发找到适合的算力支撑平台。…
提升用户体验 业界探索汽车服务新模式
　　人民网北京11月23日电 （焦磊）汽车服务领域是行业高质量发展的重要环节，也是汽车价值链中至关重要的桥梁。近日，喜相逢集团与途虎养车达成战略合作协议，双方将各自发挥企业优势，通过平台互联与服务网点互通，实现资源共享与优化配置，推动行业朝专业化、智能化、绿色化的方向发展，共同探索汽车服务的新模式、新路径，提升用户用车服务体验。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部