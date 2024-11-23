人民网记者 黄盛

初冬午后，晴朗的阳光穿过山东省临沂市临沭县曹庄镇朱村王济生家里的窗棂，洒在他的床上，也照在曹庄镇卫生院毛广超大夫的身上。

“翻身的时候，要顺势给他按按腿。”毛广超一边给长期卧床、不能自理的王济生翻身，一边向王济生的老伴讲授一些日常护理的技巧。

今年64岁的王济生在2016年10月因为患病导致生活无法自理，需要家人照顾。2023年，临沭县启动居民长期护理保险试点后，王济生成为长护险的受益人。毛广超所在的曹庄镇卫生院成为长护险定点服务医护机构，他也从此每周到王济生家里进行护理指导。

不仅长护险，近年来伴随着普惠金融的发展，银龄安康保险、补充工伤保险等普惠保险，更多从小额保险起步，让更多低收入群体更好地理解并接纳商业保险的产品和服务，并逐步提升覆盖面与渗透率，充分充实多层次社会保障功能，发挥惠民效用。国家金融监督管理总局今年上半年发布的《关于推进普惠保险高质量发展的指导意见》进一步明确，要丰富普惠保险产品服务，加大对老年人、妇女、儿童、残疾人、慢性病人群、特殊职业和新市民等群体的保险保障供给力度，提高小微企业、个体工商户和新型农业经营主体等的抗风险能力。

毛广超大夫（右一）正在为卧床的王济生护理腰背。人民网记者 黄盛 摄

长护险：为失能老人护航

“有什么事您老人家就直接给我打电话，我没事也经常来看您！”毛广超在向王济生老伴叮嘱好日常饮食和用药、作息注意事项后，一边说着走出来，准备去同村的王济森家继续进行护理照顾。

王济生老伴告诉记者，一年多来，医护团队已经成了她最信任的健康贴心人。

这份信任基于我国在2016年启动的长护险试点。据了解，长护险制度坚持保障基本，把满足重度失能人员迫切需要的护理服务保障作为制度推进的重点和要点，合理确定保障范围和待遇标准，重点解决重度失能人员基本护理保障需求，切实解决困扰失能人员及其家庭的经济、事务性负担。国家医保局日前数据显示，长护险制度目前已覆盖49个城市约1.8亿人，在破解“一人失能，全家失衡”困局、促进银发经济发展等方面，发挥了重要作用。

在定点医疗机构的日常上门护理外，记者还了解到，临沭县医保局联合承办机构中国人寿保险股份有限公司临沭县支公司，依托临沭马站医院设立了临沭县长护险培训基地，主要针对全县各长护定点机构护理人员以及失能人员近亲属开展长护险政策培训、护理基础知识培训、实践技能、心理健康等方面的培训，基地定期从相关定点医疗机构聘请讲师进行教学。

“目前入住护理的失能人员共有20名，费用为每月2700元左右，长护险护理费用统筹支付后，居民个人自付30%，再加上每月600元的餐费，个人总费用为1400多元。”临沭县长护险培训基地负责人告诉记者，针对失能人员的病情需要，对失能人员近亲属开展系列中医课堂、气管切开护理、压疮预防指导等健康培训，通过推广健康生活理念、普及失能人员日常生活照料、家庭护理常识等专业护理知识。

不仅临沭，在山东，中国人寿山东分公司参与承办了山东省直职工和东营、济宁、临沂等9市的长期护理保险项目，服务覆盖710余万参保人。

银龄安康：提供老人风险保障

“俺的保险是儿媳妇给买的。出了事儿后知道保险真不错。”在临沂市蒙阴县宋家庄村，77岁的宋大娘一边剥着刚摘的石榴，一边向记者说起她与银龄安康保险的故事。

前不久，宋大娘在家洗澡时不慎摔倒，胸部12椎体骨折，在蒙阴县第二人民医院住院冶疗6天，一共花费住院及治疗费用2771.49元。因为投保了银龄安康保险，中国人寿寿险公司服务人员接到报案电话后，为其办理了理赔手续。

宋大娘（中）和儿媳（左一）在向保险服务专员（右一）了解银龄安康保险细节。 人民网记者 黄盛 摄

“这次看病居民医保报了588.83元，银龄安康保险又给我们报销了1109.32元，而且当天下午钱就到账了。”宋大娘一边说着，一边把剥好的石榴籽递给记者。她说：“有保险兜着，心里踏实多了。”

宋大娘提到的银龄安康保险是中国人寿针对老年人意外伤害推出的一款保险，保险责任包括意外身故或伤残保险金、意外伤害医疗费用补偿保险金、意外伤害住院津贴等服务。2008年以来，山东省开展了以老年人意外伤害保险为主要内容的“银龄安康工程”，累计参保人次超过1.04亿人，提供超过3.1万亿元的风险保障，赔付人次超过115万人，赔付金额超过23亿元。

“银龄安康的投保对象为50周岁以上的人群，把老年人意外伤害保险与现有的养老保险、医疗保险合理衔接，弥补了原来老年人保障政策上意外伤害方面的不足。”蒙阴县民政局副局长徐西亮告诉记者，从最初的政府推动为主，到目前的群众自发投保，银龄安康保障了投保老年人的合法权益，减轻了投保家庭负担。到今年9月，蒙阴县参保人数已有4.6万人，提供35.14亿元风险保障。

补充工伤保险：织密民生保障网

今年8月15日，蒙阴县盈捷物流公司11名大货车司机投保补充工伤保险，成为临沂市补充工伤保险业务“第一单”。

在这背后，新产业、新业态、新商业模式在近年来不断涌现，形成了新的就业形态和就业群体。但眼下，商业保险对新生代、新市民的渗透率相对较低。这些新兴群体在为社会经济发展做出贡献的同时，也面临着一些特殊的风险和保障需求。如何挖掘“两新”群体保险保障需求、创新保障服务供给、提供更多元的保险服务、提升其风险保障水平，成为社会保障与保险业共同关注的话题。

蒙阴县人社局公共就业和人才服务中心副主任马文超向记者介绍说，蒙阴县农村务工人口多、小商品产业多、物流快递产业多，目前仍有部分就业人群不符合参加基本工伤保险的条件，为此人社局和中国人寿蒙阴县支公司一起探索推广补充工伤保险制度，解决特定群体职业伤害保障难题，减轻用人单位用工风险负担。

蒙博机械制造有限公司在参加了蒙阴县补充工伤保险政策宣讲培训会议后，为公司80余人进行了投保。公司副总经理公维虎说：“补充意外保险交费低、保额高，保障全面，业务经理服务专业，理赔业务办理快捷，为企业提供了专业的风险管理方案，为企业职工提供额外的经济补偿和保障。”

在马文超看来，商业保险与基本工伤保险相互配合，形成多层次的工伤保障体系，提高了工伤保障的整体水平，更好地保障了劳动者的合法权益。

“要根据‘两新’细分客群在风险保障缺口、产品险种偏好、保费支出意愿和能力等方面的差异化需求，有针对性地开发普惠保险产品。”中国人寿保险股份有限公司首席合规官许崇苗表示，以有力有效的普惠金融服务提升服务实体经济能力，需要紧密围绕社会民生福祉，做好做优产品与服务供给；矢志不渝地推动保险服务创新；积极服务构建多层次社会保障体系，做健康风险的“守护者”、做医保治理的“参与者”、做人民健康的“促进者”。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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